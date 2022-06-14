  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Украина - Ирландия 1:1. Идем без поражений
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина - Ирландия 1:1. Идем без поражений

Лига наций УЕФА
Обновлено
(4 голосов)

Уставшая сборная Петракова смогла удержаться на первом месте в квартете

Украина - Ирландия 1:1. Идем без поражений

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Пять матчей за две недели - это много. Для любой сборной такая череда поединков становится настоящим испытанием и в таких условиях всегда тяжело сохранить форму и задор на заключительные встречи. К тому же, когда большая часть футболистов переболело после Уэльса. Говорят, что не ковид. Не подумайте, мы не "готовим парашют" и не пытаемся заранее оправдать сборную (вступление писалось до стартового свистка). Это просто факт. Пять матчей за 14 дней - это тяжело. Хотя и соперник провел всего на одну игру меньше...

Состав от Александра Васильевича получился снова интересным. Появление Ризныка было прочитано нами в анонсе, однако появление Шапаренко слева и очередной матч для Сидорчука без перерыва (третий кряду) - удивили. Как и отсутствие минимальной ротации в центре обороны. Хотя сам Петраков говорил, что Лига Наций - тот турнир, где можно проверять резервы.

Вероятно, первый тайм против "зеленой армии" получился худшим за все июньские матчи. Во-первых, Украину впервые, простите за тавтологию, переиграли по игре. Ирландцы повели в середине тайма и ни у кого не возникло мысли, что это было не по делу. Очень даже по делу. Хозяева в Лодзе выглядели уставшими и потерянными, и даже не скажешь, что послужило причиной: расслабленность, недооценка или же банальная усталость. Может даже все вместе. Как бы там ни было, Ирландия повела в счете, причем о чем также стоит сказать, после гола красавца. Защитник Коллинс прорвался по центру, сыграв на перехвате, прошел нескольких игроков Украины и пробил достаточно точно. Красиво, чего уж тут.

Конечно, нужно было что-то менять. Еще до перерыва сломался Малиновский, место которого занял Мудрик, однако скорость юного таланта игру не взбодрила. А вот волшебные 15 минут в раздевалке ненадолго смогли это сделать. В самом начале второго тайма Украина смогла сравнять. Ярмоленко справа получил мяч и правой ногой шикарно выкатил на Довбика. Артему оставалось замкнуть. - 1:1. Отметим уже не первое голевое действие от Ярмолы нерабочей ногой. Все еще может.

Если выше мы говорили, что до перерыва инициатива была за сборной Ирландии, то второй тайм был равным. Идеально равным. Возможно, немного больше желания было у гостей, особенно на фоне уставших "сине-желтых". Ресурсов на пятый матч за такой короткий период у Петракова было минимум, а потому даже заменами темп взвинтить не удалось. Несколько попыток ускориться по флангу было у Мудрика, но резервного кипера "Ливерпуля" Келлехера напрячь этим не удалось.

1:1. Украина сыграла вничью в последней встрече июньского марафона, и теперь игроки уезжают отдыхать. Хотя уместно ли такое слово в наше время? "Сине-желтые" же не смогли выполнить главную задачу и выйти на Чемпионат мира, но пока удерживают лидерство в группе Лиги Наций, набрав семь очков за три тура. В этом турнире идем без поражений.

Лига Наций, дивизион В, четвертый тур
14 июня, Лодзь, стадион "ЛКС"
Украина - Ирландия 1:1
Гол: Довбик 47 - Коллинс 31
Украина: Ризнык - Караваев, Забарный, Матвиенко (Попов 73), Миколенко - Сидорчук, Малиновский (Мудрик 28), Зинченко - Ярмоленко, Довбик (Сикан 73), Шапаренко
Ирландия: Келлехер - Колинс, О'Ши, Ленихэн - Браун, Моламби (Хендрик 67), Каллен, Найт (Хурихейн 67), Макклин - Хоган (Робинсон 56), Пэрротт (Огбене 82)
Предупреждения: Забарный 49, Ярмоленко 51, Зинченко 79 - Браун 65, Ленихэн 82

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Ирландия
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (41)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oleg.m.3972 (Харьков)
15.06.2022 в 00:35
Вот что бывает, когда из сборной Украины делают сборную Динамо... Первый тайм - позорище ! Сидорчук (Пасназад) не разочаровал. Из всех своих пасов - 80% назад... Из всех своих пасов вперёд - 80% в ноги соперникам... Офигеть опорник ! Работа на команду - потрясающая ! КПД - зашкаливает...
Ответить
+2
-6
Serhio79 (Kyiv)
15.06.2022 в 00:34
Чому Циганкова не випустили?
Ответить
+3
0
balamyt (Boston)
15.06.2022 в 00:32
Матч конечно валидольный...Может СБУ и старались держать мяч ,только из этого мало что выхолило..Чувствовалась...общая игровая усталось...О победе уже не думали ,лижбв не проиграть и лостойно завершить этот отрезок сизона..Лучший матч был с..Уэльсом...но СБУ его из-за судьи и их вротаря проиграла ..и не попала на ЧМ...Но не будим судить ребят строго..Они играли как могли и на сколько хватило сил и мастерства
Ответить
+1
-2
Smooth da Hustler (Львів)
15.06.2022 в 00:11
Шкода що Пеьраков залишиться.Тренер який нічого не змінює...
Ответить
+1
-3
Serhio79 (Kyiv)
15.06.2022 в 00:48
Спробуй знайти іншого тренера в історії ЗБУ, у якого в 13 офіційних матчах лише одна поразка
Ответить
+2
0
avatar
Spokoyno (Київ)
15.06.2022 в 00:04
Так очікувалося що матч буде навіть важче ніж перший... Ірландці, як всі островітяни готові битися, а наші НІТ! Бо вже "були у відпустці" після П'ЯТИ важких матчів за ДВА тижні Тому Довбик очікував м'яч, а суперник кожного разу випереджав його! Все одно ДЯКУЄМО за те що боролись... Авжеж ми очікували більше але хоч щось!
Ответить
+2
-1
vlotko (Броди)
15.06.2022 в 00:03
Наша збірна явно фізично підсіла. Такий режим - 5 ігор за 14 днів, явно не для нас.
Ответить
+3
0
Serhio79 (Kyiv)
15.06.2022 в 00:50
А якби на Мундіаль вийшли б? Там графік приблизно через три дні на четвертий....Минулого року на ЧЄ першу нру зіграли 12.06, останню (п'яту) - 02.07.
Ответить
0
-1
ГенриВол (Волочиськ)
14.06.2022 в 23:55
Так собі. Скукота капець. На три очки точно не на грали. Ще раз кажу - гра скукота. Точність пасів (не назад і поперек в захисті) "вражає".
Ответить
+1
-3
MaximSK (Киев)
14.06.2022 в 23:50
Вроде результат неплохой 7 очков в трёх игр, но у Команды нету игры, создаём мало моментов, а сегодня ещё много ошибались в обороне, очень слабый матч провёл Забарный. То что произошло при пропущенном голе это клоунада, левый защитник Коллинз обвёл шестерых наших игроков, вышел один на один и спокойно забил. Если дальше так будем играть, стоит задуматься о смене тренера.
Ответить
+1
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.06.2022 в 23:48
Много паники в комментариях. Главное итог. Всё будет
Ответить
+4
-2
Дыр0к0л (Енакиево)
14.06.2022 в 23:52
Не будет
Ответить
+2
-4
avatar
NORDOS
14.06.2022 в 23:52
запихни свій сарказм собі в очко, п#д@р ватний
Ответить
+1
-4
Дыр0к0л (Енакиево)
14.06.2022 в 23:53
Пшел нах покемон дырявый
+6
-1
avatar
Romerik (YNWA)
14.06.2022 в 23:48
Самий гірший матч при петракові. В другому таймі краще, але не набагато. 1-1 справедливий результат цього лінивого і безнадійного матчу від обох команд. Я друге не можу зрозуміти, чого так пізно робляться заміни, аж на 70-й хвилині. Але чого я ніколи не зрозумію, так це залишання практично кожного матчу на полі Ярмоли. Він закінчується на 60-й хвилині кожен матч і кожен матч з середини другого тайму я дивлюсь картину коли він не встигає взагалі. Так він лідер, креативщик, але коли нема темпу, страждає правий фланг. Можна же Циганкову випустити (не знаю може в нього проблеми) чи зубкова. А в іншому, всі посередньо провели матч. І сильно багато браку від усієї команди. Але в цілому цей результат ні на що не впливає. Ми як були так і залишаємося фаворитами групи. Тому нема чого переживати. Це вже пройдений етап. Ідемо далі
Ответить
+5
0
Wille_kiev (Украина)
14.06.2022 в 23:47
Больше всего бесило перекатывание мяча поперёк и назад, ссыкливая игра просто ужас...
Ответить
+2
0
Саша Махоуни
14.06.2022 в 23:47
Последние 20 минут, нужно было играть через левый фланг Миколенко Мудрик Шапаренко, но они упорно игра на уставших Ярмолу и Караваева
Ответить
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.06.2022 в 23:44
класс игры - "класс"!
Ответить
+1
-2
C_Ballack (Днепр)
14.06.2022 в 23:43
Одинаково плохо сыграли все. Возомнили себя звёздами. Итог как обычно - обосрались
Ответить
+1
-3
Саша Махоуни
14.06.2022 в 23:52
Устали
Ответить
+3
0
C_Ballack (Днепр)
14.06.2022 в 23:54
А чего клубы играют через каждые 3-4 дня и норм, а в сборной они устали 5 игр провести?
0
-1
Саша Махоуни
14.06.2022 в 23:55
Конец сезона. На Англию глянь 0-4
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.06.2022 в 23:56
гансы 5:2 макаронам наваляли
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.06.2022 в 00:02
э, я же исправлял на 5:2!!! админы, трудно сайт починить??
+1
-1
Footballers (Умань)
14.06.2022 в 23:41
Приберіть цього Мудрика з збірної і забудьте про нього.Безтолкова біготня і повне невміння грати в штрафній суперника
Ответить
+4
-9
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.06.2022 в 23:43
ярмола хорошо в штрафной сыграл после прохода мудрика на 90+1?
Ответить
+4
-5
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
15.06.2022 в 00:29
Так Ярмола старий вже, на 90+1 здох. Але так само можна згадати, як Ярмола дав класний пас на Мудрика, який був у метрі від воріт, а той по м'ячу не попав... І то було в середині 2 тайму десь!
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.06.2022 в 00:32
отсюда следует вопрос: какогох петраков держит ярмолу весь матч? тем более против физически более выносливых команд?
+1
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
15.06.2022 в 00:41
Логічно, Ярмолу треба міняти десь на 60 хв... Але і Мудрика тоді краще на 2 тайм випускати!
+1
0
Саша Махоуни
15.06.2022 в 00:08
Мудрик, это наше будущек
Ответить
0
-3
SSFC (Белозерье)
14.06.2022 в 23:41
Чому Петраков не дивиться матчі збірної в повторі, та ще й забороняє це робити футболістам?
Ответить
+2
-1
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
14.06.2022 в 23:40
Давно такої гидоти не дивився.
Ответить
+2
-3
fokstrot2009 (Харьков)
14.06.2022 в 23:49
И я.
Ответить
+1
-1
avatar
Крестоносец. (Полтава)
14.06.2022 в 23:39
Очень тяжелая игра...
Ответить
+3
-2
Jovan Markoski
14.06.2022 в 23:40
...сродни поражению
Ответить
+2
-3
Дыр0к0л (Енакиево)
14.06.2022 в 23:52
Потому что днище
Ответить
+2
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.06.2022 в 23:39
Спасибі, що хоч не як Італія чи Англия! Хто лев матчу? Різник сподобався і все(
Ответить
0
-2
Karamba911 (Львів)
14.06.2022 в 23:39
Лева матчу нема!!!! Це ліниві вівці!!!
Ответить
+1
-1
avatar
NORDOS
14.06.2022 в 23:40
і пітух матчу - Зінченко
Ответить
0
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.06.2022 в 23:41
ло)( матча - шапаренко: привоз гола, передерживание мяча, несвоевременные передачи или просто игнорирование перспективного продолжения атаки, ...
Ответить
+3
-7
avatar
NORDOS
14.06.2022 в 23:49
я от поражаюсь з тебе, фанат кіркорова. ти сліпий чи дурний? Зінченко програв 99% єдиноборств, в момент голу знаходився не в своїй зоні, а проводив бесіди з арбітром швидше за все.. піжон піжоном. це не дивно, бо так вчить вести себе на полі гвардіола
+2
-3

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде