Украина - Ирландия 1:1. Идем без поражений

Пять матчей за две недели - это много. Для любой сборной такая череда поединков становится настоящим испытанием и в таких условиях всегда тяжело сохранить форму и задор на заключительные встречи. К тому же, когда большая часть футболистов переболело после Уэльса. Говорят, что не ковид. Не подумайте, мы не "готовим парашют" и не пытаемся заранее оправдать сборную (вступление писалось до стартового свистка). Это просто факт. Пять матчей за 14 дней - это тяжело. Хотя и соперник провел всего на одну игру меньше...

Состав от Александра Васильевича получился снова интересным. Появление Ризныка было прочитано нами в анонсе, однако появление Шапаренко слева и очередной матч для Сидорчука без перерыва (третий кряду) - удивили. Как и отсутствие минимальной ротации в центре обороны. Хотя сам Петраков говорил, что Лига Наций - тот турнир, где можно проверять резервы.

Вероятно, первый тайм против "зеленой армии" получился худшим за все июньские матчи. Во-первых, Украину впервые, простите за тавтологию, переиграли по игре. Ирландцы повели в середине тайма и ни у кого не возникло мысли, что это было не по делу. Очень даже по делу. Хозяева в Лодзе выглядели уставшими и потерянными, и даже не скажешь, что послужило причиной: расслабленность, недооценка или же банальная усталость. Может даже все вместе. Как бы там ни было, Ирландия повела в счете, причем о чем также стоит сказать, после гола красавца. Защитник Коллинс прорвался по центру, сыграв на перехвате, прошел нескольких игроков Украины и пробил достаточно точно. Красиво, чего уж тут.

Конечно, нужно было что-то менять. Еще до перерыва сломался Малиновский, место которого занял Мудрик, однако скорость юного таланта игру не взбодрила. А вот волшебные 15 минут в раздевалке ненадолго смогли это сделать. В самом начале второго тайма Украина смогла сравнять. Ярмоленко справа получил мяч и правой ногой шикарно выкатил на Довбика. Артему оставалось замкнуть. - 1:1. Отметим уже не первое голевое действие от Ярмолы нерабочей ногой. Все еще может.

Если выше мы говорили, что до перерыва инициатива была за сборной Ирландии, то второй тайм был равным. Идеально равным. Возможно, немного больше желания было у гостей, особенно на фоне уставших "сине-желтых". Ресурсов на пятый матч за такой короткий период у Петракова было минимум, а потому даже заменами темп взвинтить не удалось. Несколько попыток ускориться по флангу было у Мудрика, но резервного кипера "Ливерпуля" Келлехера напрячь этим не удалось.

1:1. Украина сыграла вничью в последней встрече июньского марафона, и теперь игроки уезжают отдыхать. Хотя уместно ли такое слово в наше время? "Сине-желтые" же не смогли выполнить главную задачу и выйти на Чемпионат мира, но пока удерживают лидерство в группе Лиги Наций, набрав семь очков за три тура. В этом турнире идем без поражений.

Лига Наций, дивизион В, четвертый тур

14 июня, Лодзь, стадион "ЛКС"

Украина - Ирландия 1:1

Гол: Довбик 47 - Коллинс 31

Украина: Ризнык - Караваев, Забарный, Матвиенко (Попов 73), Миколенко - Сидорчук, Малиновский (Мудрик 28), Зинченко - Ярмоленко, Довбик (Сикан 73), Шапаренко

Ирландия: Келлехер - Колинс, О'Ши, Ленихэн - Браун, Моламби (Хендрик 67), Каллен, Найт (Хурихейн 67), Макклин - Хоган (Робинсон 56), Пэрротт (Огбене 82)

Предупреждения: Забарный 49, Ярмоленко 51, Зинченко 79 - Браун 65, Ленихэн 82