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Разгром от конкурента Украины. Армения - Шотландия 1:4. Обзор матча, видео голов
Смотреть онлайн обзор матча Лиги наций, 14.06.2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Армения удивила на старте Лиги наций, одолев Ирландию. Но дальше у команды Хоакина Каппароса только проблемы – поражения от Шотландии, Украины, и вот еще одна неудача. Снова от Шотландии и в этот раз с крупным счетом.
Армянам не помог даже тот факт, что они первыми открыли счет. Смотрите, как развивались события в матче, в видеообзоре.
Лига наций. Группа В1
Армения – Шотландия 1:4
Голы: Бичахчан 6 - Армстронг 14, Армстронг 45+1, Макгинн 50, Адамс 54
Удаление: А.Оганесян (вторая желтая) 44, К.Оганесян 90+1 (грубая игра) - оба Армения
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