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Болельщики сборной Англии во время гимна Венгрии: Вы расистские ублюдки

Лига наций УЕФА
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(1 голосов)

Конфликт продолжается

Болельщики сборной Англии во время гимна Венгрии: Вы расистские ублюдки

Фото: twitter.com/England

Новина українською

Фанаты английской сборной перед матчем Англия – Венгрия скандировали "Вы расистские ублюдки", когда игроки гостей исполняли гимн, сообщает журналист Мигель Делани.

Англичане принимают Венгров в рамках четвертого тура Лиги наций.

4 июня, когда матч проходил в Будапеште, стадион гудел, когда англичане преклонили колено в знак поддержки BLM.

Ранее, в сентябре 2021 года в матче с Англией венгерские болельщики имитировали обезьяньи выкрики в адрес Стерлинга и Беллингема, за что были наказаны ФИФА.

Англия проигрывает Венгрии (0:2, второй тайм) и идет на последнем месте в группе с 2 очками после 4 туров.

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В статье: Англия Венгрия Лига Наций
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Комментарии (2)
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Footballers (Умань)
14.06.2022 в 23:40
Ай молодці
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oda1979 (Запорожье)
14.06.2022 в 23:33
И получили от венгров 0-3:)))
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