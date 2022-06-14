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Болельщики сборной Англии во время гимна Венгрии: Вы расистские ублюдки
Конфликт продолжается
Фото: twitter.com/England
Фанаты английской сборной перед матчем Англия – Венгрия скандировали "Вы расистские ублюдки", когда игроки гостей исполняли гимн, сообщает журналист Мигель Делани.
England fans very loudly sing “you racist bastards, you know what you are” during the Hungarian national anthem.— Miguel Delaney (@MiguelDelaney) June 14, 2022
Англичане принимают Венгров в рамках четвертого тура Лиги наций.
4 июня, когда матч проходил в Будапеште, стадион гудел, когда англичане преклонили колено в знак поддержки BLM.
Ранее, в сентябре 2021 года в матче с Англией венгерские болельщики имитировали обезьяньи выкрики в адрес Стерлинга и Беллингема, за что были наказаны ФИФА.
Англия проигрывает Венгрии (0:2, второй тайм) и идет на последнем месте в группе с 2 очками после 4 туров.
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