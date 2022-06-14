Лига Наций. Германия - Италия 5:2. Возвращение на десять дней в прошлое

Лига Наций. Группа А3. Четвёртый тур

Менхенгладбах. "Боруссия Парк"

Германия - Италия 5:2

Голы: Киммих 10, Гюндоган 45+3 (пен.), Мюллер 51, Вернер 68, 69 - Ньонто 78, Бастони 90+4

Германия: Нойер, Клостерманн, Рюдигер, Зюле (Та 87), Раум, Киммих, Гюндоган (Штах 88), Й. Хофманн (Гнабри 64), Мюллер (Мусиала 75), Сане, Вернер (Нмеча 75)

Италия: Доннарумма, Калабрия, Манчини (Скамакка 78), Бастони, Спинаццола (Димарко 65), Кристанте, Барелла, Фраттези (Капрари 46), Политано (Луис Фелипе 44), Распадори (Скальвини 46), Ньонто

Предупреждения: Рюдигер 61, Сане 82

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Десять дней назад Германия пребывала чуть ли не в эйфории. От начала каденции Ханси Флика с семью победами подряд и ничьей 1:1 с Нидерландами. За эти дни состоялись еще три 1:1, вызвавшие немало вопросов. Матч в Венгрии, по признанию Флика и прессы, спас Мануэль Нойер. В Италии же от депрессии от пролета мимо Чемпионата Мира и 0:3 в Финалиссиме перешли к бурному оптимизму. Успех молодежной революции Роберто Манчини с девятью дебютантами сборной удивил даже его самого. Он ожидал провалов.

Впрочем, ну не настолько уж футбол сумасшедший и изменчивый! Сегодня все пришло в норму. Согласно которой Италия проводит болезненную и крайне рискованную смену поколений, а Германия продолжает путь Флика и выглядит очень мощно.

Как всегда в июне, Манчини произвел много изменений в стартовом составе. На этот раз - девять. И на этот раз чехарда помешала. Даже в успешных июньских матчах "Скуадра Адзурра" начинала не очень хорошо. Здесь, опоздав на стадион на полчаса из-за пробок, начала и на поле плохо. Весь первый тайм просто не могла выйти со своей половины поля, не могла зацепиться за мяч. Владела им до перерыва лишь 25 процентов времени. А когда выходила на чужую половину - получала красивые контратаки.

Начали как раз гости. Политано навесил с фланга, Распадори в падении замкнул. Прямо в Нойера. И почти тут же пошел длинный заброс на Вернера, Раум уже с левого фланга прострелил, Киммих, забивший Италии десять дней назад, вдруг пришел в центр штрафной и забил вновь. Далее Рюдигер и Кристанте обменялись опасными, но неточными ударами головой, в контратаках от ударов Хофманна и Вернера почти в упор спас Доннарумма, в еще одной такой Сане с 17-ти метров пробил лишь по центру.

На 44-ой минуте Манчини заменил вингера на центрального защитника и перешел с 4-3-3 на 3-5-2. Но тут же при как раз безобидном навесе, уже шедшем к Доннарумме, Бастони завалил Хофманна. Гюндоган реализовал пенальти, пробив по центру.

Второй тайм итальянцы начали энергичнее. Заброс с фланга, защитники выбивают на линию штрафной, Кристанте не попадает. Правда, тут же немцы устроили точно такую же атаку, только с корявым, но точным ударом Мюллера. Ну а затем Гнабри сбросил мяч Вернеру. Через минуту Тимо уже сбросил... Доннарумма после неудачного паса Бастони. 18-летний Ньонто, игравший лишь второй матч в стартовом составе, хотя бы стал самым молодым автором гола в истории сборной Италии, добив после сейва. А Бастони пробил головой.

"Манншафт" немало критиковали, такие легенды как Лотар Маттеус и Лукаш Подольски даже заявляли, что не видят прогресса и сплоченности. Флик и игроки признавали недостаточную собранность и интенсивность. Все требовали первую победу над Топ-соперником за долгое время и просто демонстрацию силы. А в Италии слишком успокоились, да и организованности и стабильности при такой бешеной ротации ещё не достигли. Вот и получилось. Для итальянцев - худшее поражение с 0:4 в киевском финале Евро-2012.

Да и, в конце концов, почему должна удивлять такая победа сборной Нойера, Мюллера, Киммиха, Гюндогана, Сане, Рюдигера, Гнабри над сборной Ньонто, Распадори, Луиса Фелипе, Фраттези, Капрари?