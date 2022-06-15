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ЛН. Босния перестреляла Финляндию, а Черногория разгромила Румынию

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Вырисовываются лидеры группы B3

ЛН. Босния перестреляла Финляндию, а Черногория разгромила Румынию

Фото: palloliitto.fi / Автор невідомий

Новина українською

Национальная команда Боснии и Герцеговины обыграла дома Финляндию (3:2), а Румыния уступила гостям из Черногории (0:3).

Группа В3

Босния и Герцеговина – Финляндия. 3:2.

Голы: Пьянич 5, Джеко 29, 58 – Пукки 10, Каллман 18.

Румыния – Черногория. 0:3.

Голы: Мугоша 42, 56, 63.

Таблица:

  1. Босния и Герцеговина – 8 очков;
  2. Черногория – 7 очков;
  3. Финляндия – 4 очка;
  4. Румыния – 3 очка.
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В статье: Босния и Герцеговина Румыния Финляндия Черногория Лига Наций
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