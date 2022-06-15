Лига наций УЕФА
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ЛН. Босния перестреляла Финляндию, а Черногория разгромила Румынию
Вырисовываются лидеры группы B3
Фото: palloliitto.fi / Автор невідомий
Национальная команда Боснии и Герцеговины обыграла дома Финляндию (3:2), а Румыния уступила гостям из Черногории (0:3).
Группа В3
Босния и Герцеговина – Финляндия. 3:2.
Голы: Пьянич 5, Джеко 29, 58 – Пукки 10, Каллман 18.
Румыния – Черногория. 0:3.
Голы: Мугоша 42, 56, 63.
Таблица:
- Босния и Герцеговина – 8 очков;
- Черногория – 7 очков;
- Финляндия – 4 очка;
- Румыния – 3 очка.
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