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Бундеспрорыв. Видео голов и обзор матча Германия - Италия 5:2
Знаковая победа хозяев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Германии никогда в истории не побеждала итальянцев в основное время в официальных матчах. Не удалось ей этого сделать и в первом круге нынешней Лиги наций.
А еще это была первая победа немцев в текущем розыгрыше Лиги наций. У Италии сейчас тоже только одна победа. На паузу к сентябрю обе команды идут на втором и третьем местах соответственно. В лидерах группы – Венгрия.
Лига Наций. Группа А3. Четвертый тур
Менхенгладбах. "Боруссия Парк"
Германия – Италия 5:2
Голы: Киммих 10, Гюндоган 45+3 (пен.), Мюллер 51, Вернер 68, 69 - Ньонто 78, Бастони 90+4.
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