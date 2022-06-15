Бундеспрорыв. Видео голов и обзор матча Германия - Италия 5:2

Сборная Германии никогда в истории не побеждала итальянцев в основное время в официальных матчах. Не удалось ей этого сделать и в первом круге нынешней Лиги наций. Знаковое событие произошло 14 июня на менхенгладбасском стадионе "Боруссия Парк". На 69 минуту на табло был сумасшедший счёт 5:0 в пользу хозяев. Лишь после этого "бундестим" немного отпустил свои тиски и дал забить сопернику дважды.

А еще это была первая победа немцев в текущем розыгрыше Лиги наций. У Италии сейчас тоже только одна победа. На паузу к сентябрю обе команды идут на втором и третьем местах соответственно. В лидерах группы – Венгрия.

Лига Наций. Группа А3. Четвертый тур

Менхенгладбах. "Боруссия Парк"

Германия – Италия 5:2

Голы: Киммих 10, Гюндоган 45+3 (пен.), Мюллер 51, Вернер 68, 69 - Ньонто 78, Бастони 90+4.