Ирландцы сделали выводы после матча в Дублине – у Украины не было чем крыть. Аудиомнение #151

Обсуждаем поединок 3-го тура Лиги наций между Украиной и Ирландией. Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

Прогрессивный подход Петракова по отношению к голкиперам, очередной неудачный матч в исполнении Забарного, Сидорчука, Мудрика и… всех, кроме Ризныка. Как футболисты сборной Украины забыли о понятии слова "подстраховка" во время гола и почему Матвиенко входит в когорту лучших центрбеков Европы. Отдаем должное Ирландии, прощаемся с "сине-желтыми" до осени – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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