Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ирландцы сделали выводы после матча в Дублине – у Украины не было чем крыть. Аудиомнение #151
Вышли на поле только во втором тайме
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем поединок 3-го тура Лиги наций между Украиной и Ирландией. Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.
Прогрессивный подход Петракова по отношению к голкиперам, очередной неудачный матч в исполнении Забарного, Сидорчука, Мудрика и… всех, кроме Ризныка. Как футболисты сборной Украины забыли о понятии слова "подстраховка" во время гола и почему Матвиенко входит в когорту лучших центрбеков Европы. Отдаем должное Ирландии, прощаемся с "сине-желтыми" до осени – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале
Популярное сейчас
- Медведев: Кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?
- Красников: У Ярославского сейчас хватает забот, он доверил мне управление Металлистом
- УЕФА хочет запустить новый летний турнир - СМИ
- Украина - Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Почти довел до скандала. Макс Корж все-таки отменил свои выступления в оркостане. ФОТО
- Легендарный Роналдо отправился в 450-километровое паломничество