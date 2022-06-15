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Ирландцы сделали выводы после матча в Дублине – у Украины не было чем крыть. Аудиомнение #151

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Вышли на поле только во втором тайме

Ирландцы сделали выводы после матча в Дублине – у Украины не было чем крыть. Аудиомнение #151

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединок 3-го тура Лиги наций между Украиной и Ирландией. Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Прогрессивный подход Петракова по отношению к голкиперам, очередной неудачный матч в исполнении Забарного, Сидорчука, Мудрика и… всех, кроме Ризныка. Как футболисты сборной Украины забыли о понятии слова "подстраховка" во время гола и почему Матвиенко входит в когорту лучших центрбеков Европы. Отдаем должное Ирландии, прощаемся с "сине-желтыми" до осени – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Ирландия Руслан Малиновский Сергей Сидорчук Александр Петраков Лига Наций Артем Довбик Николай Шапаренко Михаил Мудрик Дмитрий Ризнык Подкаст Аудиомнение Илья Забарный Аудио Подкасты UA-Футбол Аудіодумка
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