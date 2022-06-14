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Франция – Хорватия 0:1. Видео гола и обзор матча
Действующий победитель Лиги наций, Франция, упустил шансы на выход в следующий Финал четырех
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
Лига Наций. Группа А1
Сен-Дени. "Стад Де Франс"
Франция – Хорватия 0:1
Гол: Модрич 5 (пен.)
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