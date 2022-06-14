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Франция – Хорватия 0:1. Видео гола и обзор матча

Лига наций УЕФА
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(1 голосов)

Действующий победитель Лиги наций, Франция, упустил шансы на выход в следующий Финал четырех

Франция – Хорватия 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine

UA-Футбол
Новина українською

Лига Наций. Группа А1
Сен-Дени. "Стад Де Франс"
Франция – Хорватия 0:1
Гол: Модрич 5 (пен.)

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В статье: Франция Хорватия
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