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Дания - Австрия 2:0. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
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Датчане сохраняют первую строчку своей группы

Дания - Австрия 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лига наций А, группа 1. 4-й тур
Паркен, Копенгаген
Дания – Австрия 2:0
Голы: Винд 21, Сков Ольсен 37

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В статье: Австрия Дания
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