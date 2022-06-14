Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дания - Австрия 2:0. Видео голов и обзор матча
Датчане сохраняют первую строчку своей группы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига наций А, группа 1. 4-й тур
Паркен, Копенгаген
Дания – Австрия 2:0
Голы: Винд 21, Сков Ольсен 37
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Тренер Ирландии: Украина забила гол, которого не должно было быть
- Болельщики сборной Англии во время гимна Венгрии: Вы расистские ублюдки
- Для Довбика все сделал Ярмоленко. Украина сравняла счет в матче с Ирландией
- Победа в следующем матче гарантирует Украине сохранение места в дивизионе В Лиги наций
- Невероятная история встречи парня из Мариуполя со своим кумиром Джоном Синой. ВИДЕО
- Почти довел до скандала. Макс Корж все-таки отменил свои выступления в оркостане. ФОТО
Новости по теме
- 06:56 Украинские Изменения в правилах, кризис Франции, крутой трансфер Ливерпуля. Главные новости за 13 июня
- 10:20 Зарубежные Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- 00:01 Зарубежные Лига наций. Исландия и Израиль снова забивают много, Азербайджан указал на дно Беларуси
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet