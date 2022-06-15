Жерсон Родригес отличился голом за сборную Люксембурга в Лиге наций

Вингер киевского "Динамо" Жерсон Родригес отличился очередным голом в составе национальной сборной Люксембурга.

26-летний футболист вышел в старте на домашний матч против Фарерских островов в рамках Лиги наций. А уже на 12-й минуте встречи реализовал пенальти, который сам же и заработал.

Отметим, команды играли между собой неделю назад. Тогда Родригес также отметился голом с 11-метровой отметки, при чем он оказался победным. После четырех сыгранных туров Лиги наций сборная Люксембурга набрала 7 очков и занимает вторую позицию в своей группе, отстав от лидера - Турции - на 5 баллов.

Лига наций, Группа 1 Лиги С. 4-й тур

Люксембург - Фарерские острова 2:2

Голы: Родригес (12, пенальти), Баррейро, 49 – Бьярталид, 57, 59