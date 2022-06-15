Манчини: Печально так завершать июньскую часть Лиги наций

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение в матче группового этапа Лиги наций от Германии (2:5).

"Печально так завершать июньскую часть Лиги наций — но Германия хороша, и мы это знали. Мы дали им слишком много пространства в первом тайме. Были и хорошие моменты, несмотря на результат, но в любом случае это печально.

Были ошибки, потому что мы не действовали в защите как единое целое. Кое-что не сработало. Мы пытались вернуться в игру и пошли на риск.

Впереди у нас долгий путь. Будут и хорошие моменты, и плохие. Посмотрим, что будет в сентябре. Даже сегодня вечером были некоторые обнадеживающие признаки, такие как гол Гнонто и другие моменты, которые мы создали, но Германия выступила лучше нас и заслужила победу", - сказал Манчини.