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Манчини: Печально так завершать июньскую часть Лиги наций
Сборная Италии разгромно проиграла Германии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение в матче группового этапа Лиги наций от Германии (2:5).
"Печально так завершать июньскую часть Лиги наций — но Германия хороша, и мы это знали. Мы дали им слишком много пространства в первом тайме. Были и хорошие моменты, несмотря на результат, но в любом случае это печально.
Были ошибки, потому что мы не действовали в защите как единое целое. Кое-что не сработало. Мы пытались вернуться в игру и пошли на риск.
Впереди у нас долгий путь. Будут и хорошие моменты, и плохие. Посмотрим, что будет в сентябре. Даже сегодня вечером были некоторые обнадеживающие признаки, такие как гол Гнонто и другие моменты, которые мы создали, но Германия выступила лучше нас и заслужила победу", - сказал Манчини.
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