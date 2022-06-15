Лига наций УЕФА
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Кажется, у Саутгейта проблемы. Англия - Венгрия 0:4. Видео голов и обзор матча
Финалисты Евро не впечатляют
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Наций, в котором сошлись сборные Англии и Венгрии. Для "трех львов" сей поединок стал сродни катастрофы. Четыре безответных гола на родной арене - ужас, пускай и в рамках второстепенного соревнования. Кажется, у Гарета Саутгейта что-то идет не по плану.
Лига наций, группа А3, четвертый тур. Вулверхэмптон, “Молинью”
Англия – Венгрия 0:4
Голы: Шаллаи 16, Шаллаи 70, Жолт Надь 80, Газдаг 89
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