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Кажется, у Саутгейта проблемы. Англия - Венгрия 0:4. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Финалисты Евро не впечатляют

Кажется, у Саутгейта проблемы. Англия - Венгрия 0:4. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Наций, в котором сошлись сборные Англии и Венгрии. Для "трех львов" сей поединок стал сродни катастрофы. Четыре безответных гола на родной арене - ужас, пускай и в рамках второстепенного соревнования. Кажется, у Гарета Саутгейта что-то идет не по плану.

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Лига наций, группа А3, четвертый тур. Вулверхэмптон, “Молинью”
Англия – Венгрия 0:4
Голы: Шаллаи 16, Шаллаи 70, Жолт Надь 80, Газдаг 89

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В статье: Англия Венгрия
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