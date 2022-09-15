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Кунде, Гризманн, Дембеле и Жиру – Франция объявила заявку на матчи Лиги наций

Лига наций УЕФА
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И без травмированного Бензема

Кунде, Гризманн, Дембеле и Жиру – Франция объявила заявку на матчи Лиги наций

Фото: fff.fr

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Сборная Франции огласила состав на сентябрьские матчи Лиги наций. "Трехцветным" предстоит сыграть с Австрией 22 сентября и с Данией 25 сентября.

В список вошли 23 футболиста.

Вратари: Альфонс Ареоля ("Вест Хэм"), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Майк Меньян ("Милан");

Защитники: Бенуа Бадиашиле ("Монако"), Жонатан Клосс ("Марсель"), Тео Эрнандес ("Милан"), Жюль Кунде ("Барселона"), Ферлан Менди ("Реал"), Бенжамен Павар, Дайо Упамекано (оба – "Бавария"), Вильям Салиба ("Арсенал"), Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед");

Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени (оба – "Реал"), Юссуф Фофана ("Монако"), Маттео Гендузи ("Марсель"), Адриен Рабьо ("Ювентус");

Нападающие: Усман Дембеле ("Барселона"), Оливье Жиру ("Милан"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Рандаль Коло-Муани ("Айнтрахт"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг").

Матчи Лиги наций – последние официальные встречи перед ЧМ.

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В статье: Франция Лига Наций
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Источник:
fff.fr

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