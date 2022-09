Суперзапасной Манчестер Юнайтед – в строю. Сантуш объявил заявку Португалии на матчи Лиги наций

Сборная Португалии опубликовала список игроков, вызванных на ближайшие поединки Лиги наций. 24 сентября команда Фернанду Сантуша сыграет со сборной Чехии, а 27 числа встретится с Испанией.

Голкиперы: Диогу Мейрелеш Кошта ("Порту"), Жозе Са ("Вулверхэмптон"), Руй Патрисиу ("Рома");

Защитники: Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Данилу Перейра ("ПСЖ"), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Тиагу Джало ("Лилль"), Нуну Мендеш ("ПСЖ"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд);

Полузащитники: Жоау Пальинья ("Фулхэм"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Жоау Мариу ("Бенфика"), Матеуш Нунеш ("Вулверхэмптон"), Витинья ("ПСЖ"), Вильям Карвалью ("Бетис");

Нападающие: Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Диогу Жота ("Ливерпуль"), Педру Нету ("Вулверхэмптон"), Жоау Феликс ("Атлетико"), Рафа Силва ("Бенфика"), Рафаэл Леау ("Милан"), Рикарду Орта ("Брага").

???????? ????????????????????????????????????????. ????✨ Estes são os convocados para os duelos da Nations League! ???????? #VesteABandeira



???????????? ???????????????????????? ????????????????. ????✨ Here's our squad for the Nation League's games! ????????#WearTheFlag pic.twitter.com/HY2vKxLegb