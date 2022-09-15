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Мусиала, Ройс, Сане, Рюдигер и Киммих – Германия объявила заявку на матчи Лиги наций
Вернер тоже в команде
Фото: twitter.com/DFB_Team
Сборная Германии показала заявку на сентябрьские матчи Лиги наций. "Бундестим" предстоит сыграть 23 сентября с Венгрией, а 26-го – с Англией.
Вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре тер Стеген ("Барселона"), Кевин Трапп ("Айнтрахт")
Защитники: Армель Белла-Кочап ("Саутгемптон"), Маттиас Гинтер ("Фрайбург"), Робин Гозенс ("Интер"), Тило Керер ("Вест Хэм"), Давид Раум ("Лейпциг"), Антонио Рюдигер ("Реал"), Нико Шлоттербек ("Боруссия" Дортмунд), Никлас Зюле ("Боруссия" Дортмунд).
Полузащитники/Нападающие: Юлиан Брандт ("Боруссия" Дортмунд), Серж Гнабри ("Бавария"), Леон Горетцка ("Бавария"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Кай Хавертц ("Челси"), Йонас Хофманн ("Боруссия" Менхенгладбах), Йозуа Киммих ("Бавария"), Томас Мюллер ("Бавария"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Лукас Нмеча ("Вольфсбург"), Марко Ройс ("Боруссия" Дортмунд), Лерой Сане ("Бавария"), Тимо Вернер ("Лейпциг").
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