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Гави, Педри, Родри, Морато и другие. Заявка Испании на матчи Лиги наций

Лига наций УЕФА
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Всего в списке 25 футболистов

Гави, Педри, Родри, Морато и другие. Заявка Испании на матчи Лиги наций

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Национальная сборная Испании обнародовала заявку на сентябрьские матчи Лиги наций. Главный тренер испанской команды Луис Энрике рассчитывает на 25 футболистов.

Вратари: Унаи Симон ("Атлетик Бильбао"), Роберт Санчес ("Брайтон"), Давид Райя ("Брентфорд");

Защитники: Пау Торрес ("Вильярреал"), Дани Карвахаль ("Реал"), Эрик Гарсия, Жорди Альба (оба – "Барселона"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Диего Льоренте ("Лидс"), Хосе Гайя, Уго Гильямон (оба – "Валенсия");

Полузащитники: Серджио Бускетс, Гави, Педри (все – "Барселона"), Родри ("Манчестер Сити"), Коке, Маркос Льоренте (оба – "Атлетико"), Карлос Солер ("ПСЖ");

Нападающие: Альваро Мората ("Атлетико"), Борха Иглесиас ("Бетис"), Ферран Торрес ("Барселона"), Пабло Сарабия ("ПСЖ"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Марко Асенсио ("Реал"), Йереми Пино ("Вильярреал").

Напомним, что "Красная фурия" сыграет дома 24 сентября со Швейцарией, а 27-го отправится на выездной поединок с Португалией.

Гави, Педри, Родри, Морато и другие. Заявка Испании на матчи Лиги наций - изображение 1
Фото: rfef.es
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В статье: Испания Луис Энрике
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Источник:
rfef.es

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