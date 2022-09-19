Два матча сборной Украины, плей-офф молодежки. Расписание футбола на 19-25 сентября

Следующая неделя пройдет под знаком футбола сборных, следовательно, мы снова увидим в деле команду Александра Петракова. Уже традиционно UA-Футбол готовит для читателей расписание главных матчей на следующие семь дней, в данном случае с 19 по 25 сентября.

Среда, 21 сентября

Сборная Украины сыграет после перерыва в три месяца, соперник – старый знакомый, сборная Шотландии. А в качестве аперитива – матч женской Лиги Чемпионов, лучшая украинская команда "Ворскла-Харьков-2" встретится с албанской "Влажнией".

"Ворскла-Харьков-2" – "Влажные". Женская ЛЧ. 19:00

Украина – Шотландия. Лига Наций. 21:45. ICTV, YouTube

Четверг, 22 сентября

В этот день будут матчи в двух группах первого дивизиона Лиги Наций и каждый заслуживает внимания.

Бельгия – Уэльс. Лига Наций. 21:45. MEGOGO

Хорватия – Дания. Лига Наций. 21:45. MEGOGO

Франция – Австрия. Лига Наций. 21:45. MEGOGO

Польша – Нидерланды. Лига Наций. 21:45. MEGOGO

Пятница, 23 сентября

В последний рабочий день недели будем болеть за нашу молодежку, которая сыграет со Словакией за путевку на Евро. На уровне национальных сборных увидим повторение финала прошлого Евро между Италией и Англией, и в других дивизионах есть интересные пары.

Словакия – Украина. Отбор в Евро U-21. 19:00. Суспільне

Отбор в Евро U-21. 19:00. Суспільне Германия – Венгрия. Лига Наций. 21:45. MEGOGO

Италия – Англия. Лига Наций. 21:45. MEGOGO

Финляндия – Румыния. Лига Наций. 21:45. MEGOGO

Грузия – Северная Македония. Лига Наций. 21:45. MEGOGO

Суббота, 24 сентября

Снова на поле выйдет национальная сборная Украины, команда Петракова сыграет на выезде с Арменией. В нашей же группе сыграют Шотландия и Ирландия, в дивизионе А вас может заинтересовать матч между Испанией и Швейцарией, да и пары из дивизиона В Сербия – Швеция или Словения – Норвегия, убеждены, найдут своего зрителя.

Армения – Украина. Лига Наций. 21:45. ICTV, YouTube

Лига Наций. 21:45. ICTV, YouTube Испания – Швейцария. Лига Наций. 21:45. MEGOGO

Шотландия – Ирландия. Лига Наций. 21:45. MEGOGO

Сербия – Швеция. Лига Наций. 21:45. MEGOGO

Словения – Норвегия. Лига Наций. 21:45. MEGOGO

Воскресенье, 25 сентября

В дивизионе А наиболее зрелищной выглядит пара Дания – Франция, но и Бельгия – Нидерланды способны подарить шоу. А еще в воскресенье состоится один матч УПЛ.