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Два матча сборной Украины, плей-офф молодежки. Расписание футбола на 19-25 сентября
Будет много вкусного из Лиги Наций
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Следующая неделя пройдет под знаком футбола сборных, следовательно, мы снова увидим в деле команду Александра Петракова. Уже традиционно UA-Футбол готовит для читателей расписание главных матчей на следующие семь дней, в данном случае с 19 по 25 сентября.
Среда, 21 сентября
Сборная Украины сыграет после перерыва в три месяца, соперник – старый знакомый, сборная Шотландии. А в качестве аперитива – матч женской Лиги Чемпионов, лучшая украинская команда "Ворскла-Харьков-2" встретится с албанской "Влажнией".
- "Ворскла-Харьков-2" – "Влажные". Женская ЛЧ. 19:00
- Украина – Шотландия. Лига Наций. 21:45. ICTV, YouTube
Четверг, 22 сентября
В этот день будут матчи в двух группах первого дивизиона Лиги Наций и каждый заслуживает внимания.
- Бельгия – Уэльс. Лига Наций. 21:45. MEGOGO
- Хорватия – Дания. Лига Наций. 21:45. MEGOGO
- Франция – Австрия. Лига Наций. 21:45. MEGOGO
- Польша – Нидерланды. Лига Наций. 21:45. MEGOGO
Пятница, 23 сентября
В последний рабочий день недели будем болеть за нашу молодежку, которая сыграет со Словакией за путевку на Евро. На уровне национальных сборных увидим повторение финала прошлого Евро между Италией и Англией, и в других дивизионах есть интересные пары.
- Словакия – Украина. Отбор в Евро U-21. 19:00. Суспільне
- Германия – Венгрия. Лига Наций. 21:45. MEGOGO
- Италия – Англия. Лига Наций. 21:45. MEGOGO
- Финляндия – Румыния. Лига Наций. 21:45. MEGOGO
- Грузия – Северная Македония. Лига Наций. 21:45. MEGOGO
Суббота, 24 сентября
Снова на поле выйдет национальная сборная Украины, команда Петракова сыграет на выезде с Арменией. В нашей же группе сыграют Шотландия и Ирландия, в дивизионе А вас может заинтересовать матч между Испанией и Швейцарией, да и пары из дивизиона В Сербия – Швеция или Словения – Норвегия, убеждены, найдут своего зрителя.
- Армения – Украина. Лига Наций. 21:45. ICTV, YouTube
- Испания – Швейцария. Лига Наций. 21:45. MEGOGO
- Шотландия – Ирландия. Лига Наций. 21:45. MEGOGO
- Сербия – Швеция. Лига Наций. 21:45. MEGOGO
- Словения – Норвегия. Лига Наций. 21:45. MEGOGO
Воскресенье, 25 сентября
В дивизионе А наиболее зрелищной выглядит пара Дания – Франция, но и Бельгия – Нидерланды способны подарить шоу. А еще в воскресенье состоится один матч УПЛ.
- "Минай" – "Львов". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
- Австрия – Хорватия. Лига Наций. 21:45. MEGOGO
- Дания – Франция. Лига Наций. 21:45. MEGOGO
- Бельгия – Нидерланды. Лига Наций. 21:45. MEGOGO
- Вельс – Польша. Лига Наций. 21:45. MEGOGO
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