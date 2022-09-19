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Манчини огласил заявку сборной Италии на матчи против Англии и Венгрии
В рамках Лиги наций
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Италии объявила заявку на предстоящие матчи Лиги наций. Команда Роберто Манчини 23 сентября примет Англию, а 26 сентября сыграет на выезде с командой Венгрии.
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"), Алекс Мерет ("Наполи"), Иван Проведель ("Лацио"), Гульельмо Викарио ("Эмполи");
Защитники: Франческо Ачерби ("Интер"), Алессандро Бастони ("Интер"), Леонадро Бонуччи ("Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи") Федерико Димарко ("Интер"), Федерико Гатти ("Ювентус"), Луис Фелипе ("Бетис"), Эмерсон Палмиери ("Вест Хэм"), Паскуале Маццокки ("Салернитана"), Рафаэл Толой ("Аталанта");
Полузащитники: Нико Барелла ("Интер"), Брайан Кристанте (Рома), Жоржиньо ("Челси") Лоренцо Пеллегрини ("Рома") Томмазо Побега ("Милан"), Сандро Тонали ("Милан"), Марко Верратти ("ПСЖ");
Нападающие: Маттео Канчельери ("Лацио"), Деньян Ньото ("Лидс"), Винчецо Грифо ("Фрайбург"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Маттео Политао ("Наполи"), Джакомо Распадори ("Наполи") Джанлука Скамакка ("Вест Хэм"), Алессио Дзербин ("Наполи").
???? ???????????????????????????????? ???????????????? ????— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) September 16, 2022
Your #Azzurri squad for the forthcoming #NationsLeague games with England and Hungary ???? ????????#VivoAzzurro pic.twitter.com/xGSaSNFv3F
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