  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Манчини огласил заявку сборной Италии на матчи против Англии и Венгрии
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчини огласил заявку сборной Италии на матчи против Англии и Венгрии

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

В рамках Лиги наций

Манчини огласил заявку сборной Италии на матчи против Англии и Венгрии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Италии объявила заявку на предстоящие матчи Лиги наций. Команда Роберто Манчини 23 сентября примет Англию, а 26 сентября сыграет на выезде с командой Венгрии.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"), Алекс Мерет ("Наполи"), Иван Проведель ("Лацио"), Гульельмо Викарио ("Эмполи");

Защитники: Франческо Ачерби ("Интер"), Алессандро Бастони ("Интер"), Леонадро Бонуччи ("Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи") Федерико Димарко ("Интер"), Федерико Гатти ("Ювентус"), Луис Фелипе ("Бетис"), Эмерсон Палмиери ("Вест Хэм"), Паскуале Маццокки ("Салернитана"), Рафаэл Толой ("Аталанта");

Полузащитники: Нико Барелла ("Интер"), Брайан Кристанте (Рома), Жоржиньо ("Челси") Лоренцо Пеллегрини ("Рома") Томмазо Побега ("Милан"), Сандро Тонали ("Милан"), Марко Верратти ("ПСЖ");

Нападающие: Маттео Канчельери ("Лацио"), Деньян Ньото ("Лидс"), Винчецо Грифо ("Фрайбург"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Маттео Политао ("Наполи"), Джакомо Распадори ("Наполи") Джанлука Скамакка ("Вест Хэм"), Алессио Дзербин ("Наполи").

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберто Манчини Италия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
figc.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде