Лидеры травмированы, соперники – мотивированы. С чем сборная Украины подходит к матчам Лиги наций

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Говорим о сегодняшнем уровне "сине-желтых", сравниваем команды Шевченко и Петракова, разбираем соперников – Шотландию и Армению, пребываем в шоке от засилья в лазарете сборной и ищем замены не только травмированным, но и Степаненко. Что с Соболем, будет ли тащить Ярмоленко, кто займет место в воротах, а кто сыграет на позиции форварда? Как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Мы просим своих читателей и слушателей поддержать проект "Подкасты UA-Футбол" в рамках первой украинской профессиональной аудио премии "СЛУШНО" по этой ссылке.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

01:00 – Дивизион А или дивизион B – где нам лучше?

04:39 – Петраков vs Шевченко;

08:51 – Александр Васильевич – на своем месте;

10:20 – Сборная Армении;

14:43 – Сборная Шотландии;

20:17 – Лидеры травмированы – кто будет вести команду за собой?

25:18 – И все-таки, еще раз по поводу Степаненко – есть ли футболист, способный заменить Тараса?

27:23 – Как Артета держал украинских фанатов в напряжении и почему травмированный Соболь сыграл за клуб;

30:25 – Основной голкипер сборной на сентябрьский сбор и дилемма Лунина;

36:31 – Ярмоленко – украинский Бэйл;

39:13 – Довбик vs Яремчук;

43:55 – Как дела у Малиновского и Миколенко в "Аталанте" и "Эвертоне" соответственно?

48:05 – Благодарим за прослушивание, всем пока!