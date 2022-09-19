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Лидеры травмированы, соперники – мотивированы. С чем сборная Украины подходит к матчам Лиги наций

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

До поединка с Шотландией – всего ничего

Лидеры травмированы, соперники – мотивированы. С чем сборная Украины подходит к матчам Лиги наций

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

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Читайте такжеПервая профессиональная аудиопремия. Команда UA-Футбол принимает участие в проекте СЛУШНО-2022

Говорим о сегодняшнем уровне "сине-желтых", сравниваем команды Шевченко и Петракова, разбираем соперников – Шотландию и Армению, пребываем в шоке от засилья в лазарете сборной и ищем замены не только травмированным, но и Степаненко. Что с Соболем, будет ли тащить Ярмоленко, кто займет место в воротах, а кто сыграет на позиции форварда? Как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Мы просим своих читателей и слушателей поддержать проект "Подкасты UA-Футбол" в рамках первой украинской профессиональной аудио премии "СЛУШНО" по этой ссылке.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

01:00 – Дивизион А или дивизион B – где нам лучше?

04:39 – Петраков vs Шевченко;

08:51 – Александр Васильевич – на своем месте;

10:20 – Сборная Армении;

14:43 – Сборная Шотландии;

20:17 – Лидеры травмированы – кто будет вести команду за собой?

25:18 – И все-таки, еще раз по поводу Степаненко – есть ли футболист, способный заменить Тараса?

27:23 – Как Артета держал украинских фанатов в напряжении и почему травмированный Соболь сыграл за клуб;

30:25 – Основной голкипер сборной на сентябрьский сбор и дилемма Лунина;

36:31 – Ярмоленко – украинский Бэйл;

39:13 – Довбик vs Яремчук;

43:55 – Как дела у Малиновского и Миколенко в "Аталанте" и "Эвертоне" соответственно?

48:05 – Благодарим за прослушивание, всем пока!

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В статье: Андрей Ярмоленко Тарас Степаненко Андрей Шевченко Украина Армения Шотландия Георгий Бущан Роман Яремчук Руслан Малиновский Эдуард Соболь Александр Петраков Александр Зинченко Артем Довбик Виктор Коваленко Николай Шапаренко Александр Пихаленок Андрей Лунин Даниил Игнатенко Виталий Миколенко Михаил Мудрик Подкаст Анатолий Трубин Подкасты UA-Футбол UA-Футбол Talk
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