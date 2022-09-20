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Шотландия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги Наций

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Одна из важнейших битв за первое место

Шотландия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги Наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Клубный футбол официально на паузе, а значит самое время вновь следить за баталиями сборных. Украинская национальная команда готовится к финальному рывку в рамках Лиги Наций. Впереди коллектив Петракова ожидает три поединка, один из которых пройдет уже в среду - против Шотландии. Не так давно сборные пересекались в рамках плей-офф отбора на Чемпионат мира и тогда победа была за "сине-желтыми".

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"Тартановая армия" точно не забыла эту пощечину, однако это далеко не главная перчинка будущего матча. Именно Украина и Шотландия лидируют в своем квартете (семь балов против шести), а потому ближайший матч может дать ответы на многие вопросы. Правда, не на все.

Смотрите матч Лиги Наций дивизиона В в среду, 21-го сентября. Начало игры в 21:45. Организатором трансляции встречи будет телеканал "ICTV", однако саму игру бесплатно можно будет увидеть в эфире Национального телевизионного марафона (каналы "ICTV", "1+1", "Интер", "Суспільне" и другие).

Также матч будет транслироваться на официальном Youtube-канал "УАФ".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Шотландия - Украина на UA-Футбол >>

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В статье: Украина Шотландия
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
20.09.2022 в 14:08
а Мегого --Сентанта пусть смотрят сами за 29грн или 69 грн
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