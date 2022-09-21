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Стив Кларк: Думаю, теперь шотландцы будут знать, что Украина - хорошая команда
Наставник рассчитывает на реванш за поражение в июне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк дал свой комментарий накануне матча Лиги наций против Украины.
"Думаю, шотландские болельщики теперь будут знать, что Украина – хорошая команда.
Я уверен, что соперник сыграет на том же уровне. Я жду от своей команды возвращения на тот уровень, что мы можем демонстрировать – тогда увидим, каким будет результат. Думаю, они знали, чего ожидать в предыдущем матче, просто мы не отвечали своим стандартам. Надеюсь, на этот раз это сделаем.
Я просто почувствовал, что летом мы немного застопорились. Хотим снова получить положительный импульс. Надеюсь, это случится уже в среду.
Лига наций важна, потому что мы квалифицировались на Евро-2020 через этот турнир. Кроме того, если у нас будет хорошая неделя, то можем быть сеяны при жеребьевке квалификации Евро-2024 в октябре. Поэтому для нас это важное соревнование", — сказал Кларк.
Матч Шотландия - Украина состоится сегодня, 21 сентября и начнется в 21:45 по киевскому времени.
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