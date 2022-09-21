  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Стив Кларк: Думаю, теперь шотландцы будут знать, что Украина - хорошая команда
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стив Кларк: Думаю, теперь шотландцы будут знать, что Украина - хорошая команда

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Наставник рассчитывает на реванш за поражение в июне

Стив Кларк: Думаю, теперь шотландцы будут знать, что Украина - хорошая команда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк дал свой комментарий накануне матча Лиги наций против Украины.

"Думаю, шотландские болельщики теперь будут знать, что Украина – хорошая команда.

Я уверен, что соперник сыграет на том же уровне. Я жду от своей команды возвращения на тот уровень, что мы можем демонстрировать – тогда увидим, каким будет результат. Думаю, они знали, чего ожидать в предыдущем матче, просто мы не отвечали своим стандартам. Надеюсь, на этот раз это сделаем.

Читайте такжеМиколенко не сыграет против Шотландии в Лиге наций

Я просто почувствовал, что летом мы немного застопорились. Хотим снова получить положительный импульс. Надеюсь, это случится уже в среду.

Лига наций важна, потому что мы квалифицировались на Евро-2020 через этот турнир. Кроме того, если у нас будет хорошая неделя, то можем быть сеяны при жеребьевке квалификации Евро-2024 в октябре. Поэтому для нас это важное соревнование", — сказал Кларк.

Матч Шотландия - Украина состоится сегодня, 21 сентября и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Читайте такжеШотландия - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 21 сентября 2022

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Шотландия Стив Кларк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде