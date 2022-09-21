Стив Кларк: Думаю, теперь шотландцы будут знать, что Украина - хорошая команда

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк дал свой комментарий накануне матча Лиги наций против Украины.

Я уверен, что соперник сыграет на том же уровне. Я жду от своей команды возвращения на тот уровень, что мы можем демонстрировать – тогда увидим, каким будет результат. Думаю, они знали, чего ожидать в предыдущем матче, просто мы не отвечали своим стандартам. Надеюсь, на этот раз это сделаем.

Я просто почувствовал, что летом мы немного застопорились. Хотим снова получить положительный импульс. Надеюсь, это случится уже в среду.

Лига наций важна, потому что мы квалифицировались на Евро-2020 через этот турнир. Кроме того, если у нас будет хорошая неделя, то можем быть сеяны при жеребьевке квалификации Евро-2024 в октябре. Поэтому для нас это важное соревнование", — сказал Кларк.