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Миколенко - о своем повреждении: Буду готовиться к следующим играм
Защитник пропустит матч против Шотландии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал свое повреждение.
"Пожалуй, не смогу сыграть. Предигровую тренировку я пропускаю и на матч не буду готовиться. Почувствовал (дискомфорт) в конце последней игры в чемпионате. Провели исследование вчера с врачами, и сегодня вроде бы все более-менее хорошо. Буду готовиться к следующим играм, надеюсь возьмут (смеется).
У нас 24 игрока и на каждую позицию есть 2-3 футболиста. Я не думаю, что будет большой проблемой заменить Зинченко, Бущана, Шапаренко. Еще Виктор Коваленко травмировался… Я думаю, это не станет большой проблемой. Мы все – одна семья, одна команда. Потому все будет хорошо", - сказал Миколенко в комментарии YouTube-каналу УАФ.
Напомним, что сегодня, 21 сентября национальная сборная Украины сыграет против шотландской команды. Начало - в 21:45 по киевскому времени. Также добавим, что 24 сентября сине-желтые встретятся с Арменией, а 27 сентября снова сыграют с шотландцами.
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