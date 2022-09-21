Миколенко - о своем повреждении: Буду готовиться к следующим играм

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал свое повреждение.

"Пожалуй, не смогу сыграть. Предигровую тренировку я пропускаю и на матч не буду готовиться. Почувствовал (дискомфорт) в конце последней игры в чемпионате. Провели исследование вчера с врачами, и сегодня вроде бы все более-менее хорошо. Буду готовиться к следующим играм, надеюсь возьмут (смеется).

У нас 24 игрока и на каждую позицию есть 2-3 футболиста. Я не думаю, что будет большой проблемой заменить Зинченко, Бущана, Шапаренко. Еще Виктор Коваленко травмировался… Я думаю, это не станет большой проблемой. Мы все – одна семья, одна команда. Потому все будет хорошо", - сказал Миколенко в комментарии YouTube-каналу УАФ.