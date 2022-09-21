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Миколенко - о своем повреждении: Буду готовиться к следующим играм

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Защитник пропустит матч против Шотландии

Миколенко - о своем повреждении: Буду готовиться к следующим играм

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал свое повреждение.

"Пожалуй, не смогу сыграть. Предигровую тренировку я пропускаю и на матч не буду готовиться. Почувствовал (дискомфорт) в конце последней игры в чемпионате. Провели исследование вчера с врачами, и сегодня вроде бы все более-менее хорошо. Буду готовиться к следующим играм, надеюсь возьмут (смеется).

У нас 24 игрока и на каждую позицию есть 2-3 футболиста. Я не думаю, что будет большой проблемой заменить Зинченко, Бущана, Шапаренко. Еще Виктор Коваленко травмировался… Я думаю, это не станет большой проблемой. Мы все – одна семья, одна команда. Потому все будет хорошо", - сказал Миколенко в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, что сегодня, 21 сентября национальная сборная Украины сыграет против шотландской команды. Начало - в 21:45 по киевскому времени. Также добавим, что 24 сентября сине-желтые встретятся с Арменией, а 27 сентября снова сыграют с шотландцами.

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В статье: Украина Виталий Миколенко
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Источник:
канал УАФ на YouTube

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
21.09.2022 в 10:27
Хто без Зінченко та Шапаренко буде ідеї подавати намагатися реалізувати? Бо в БББ - бігти, битися, боротися ми шотландцям трошки поступаємося...
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