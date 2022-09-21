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Открыта продажа билетов на матч Армения - Украина в Лиге наций
Игра состоится 24 сентября
Getty Images / Global Images Ukraine
УАФ объявила о старте продажи билетов на матч Лиги наций Армения - Украина, который состоится в Ереване на стадионе "Республиканский".
Билеты можно приобрести только на сайте Tickets.ffa.am. Продажа будет длиться до 21:00 по местному времени (20:00 по киевскому) 23 сентября.
Стоимость билета составляет от 1 000 до 5 000 армянских драмов. Отмечается, что один человек может приобрести не более двух билетов.
Напомним, матч Армения - Украины состоится в субботу, 24 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
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