Шотландия - Украина: смотреть онлайн, видеотрансляция

Матчи сентября, которых будет сразу три, украинская сборная начнет в Глазго. В рамках перенесенного первого тура Лиги Наций коллектив Петракова встретится с Шотландией, которую уже ранее обыгрывал, правда в рамках отбора на Чемпионат мира-2022. Сейчас обе сборные лидируют в группе Лиги Наций, а потому именно ближайший поединок может стать одним из решающих.

Все самые яркие моменты матча Шотландия - Украина доступны в режиме Live в нашем Telegram

Шотландия 21:45 Украина

Лига Наций, дивизион В, первый тур

21 сентября, Глазго, стадион "Хэмпден Парк"