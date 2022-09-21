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Шотландия - Украина: смотреть онлайн, видеотрансляция
Тяжелый выезд на уже знакомый стадион
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матчи сентября, которых будет сразу три, украинская сборная начнет в Глазго. В рамках перенесенного первого тура Лиги Наций коллектив Петракова встретится с Шотландией, которую уже ранее обыгрывал, правда в рамках отбора на Чемпионат мира-2022. Сейчас обе сборные лидируют в группе Лиги Наций, а потому именно ближайший поединок может стать одним из решающих.
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Шотландия 21:45 Украина
Лига Наций, дивизион В, первый тур
21 сентября, Глазго, стадион "Хэмпден Парк"
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