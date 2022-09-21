Шотландия - Украина 3:0. Худший матч эпохи Петракова

В трех матчах этого сезона Лиги Наций Украина набрала семь балов, подтверждая делом свои амбиции - возвращение в дивизион А. Пройдя половину пути, коллектив Петракова лидирует в группе, при этом в 2022-м году в целом оставил приятные впечатления. Особенно это касается отбора на Чемпионат мира 2022. Да, пускай проиграли в финале Уэльсу, но это не было по игре, а Шотландию прошли по делу и без проблем. Сегодня Украину ожидала еще одна встреча сего противостояния, в то время как "тартановая армия" готовилась взять реванш. Говоря на языке другого вида спорта - "сине-желтые" готовились к 13-му раунду боксерской встречи, надеясь повторить успех, в то время как шотландцам нужно было многое изменить. Для них это новый бой.

Состав Александра Петракова читался почти идеально еще до игры. Выход Трубина вызвал небольшое удивление, однако все остальное - нет. Отсутствие Забарного из-за дисквалификации и Миколенко из-за повреждения, не оставляла выбора - четверка Караваев, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко была почти безальтернативной. Также игру из-за травм разной степени тяжести пропускали Зинченко и его главный конкурент Шапаренко. Однако очевидное решение было и здесь - Пихаленок вместе с "Днепром-1" жжет напалмом на старте кампании, а потому он и получил шанс с первых минут. Как и его товарищ Артем Довбик. Фланги атаки - за Мудриком и Ярмоленко. Данная коллаборация опыта и молодости действительно выглядит наиболее оптимальным сочетанием.

Эх, до чего же непростым получился первым тайм. Давайте прямо, Шотландия смотрелась куда выигрышнее до перерыва и забей они один гол - никто бы не выходил на митинг, требуя справедливости. Коллектив Кларка чаще встречался с мячом, чаще бил, чаще выигрывал борьбу. Украинцам было тяжко, но парни Петракова выдержали и даже несколько раз неплохо выбегали вперед. Пускай и без опасных ударов. У соперника с этим все было лучше. Один из самых опасных эпизодов случился еще в самом начале, когда Адамс вбежал в зону Караваева, ему пытался помешать Бондарь, однако в самом конце решил прилечь отдохнуть на газон. Форвард хозяев оказался на ударной позиции, нанеся удар точно в руки Трубину. Также вспоминаются неплохие выстрелы Кристи и Армстронга, однако все они случились в первой половине первой половины. После же было относительное затишье при небольшом перевесе хозяев. В общем, действительно тяжелый тайм.

После перерыва Петраков внес изменения в опорную зону, заменив Степаненко на Сидорчука. Вероятно, наставнику не очень понравилось то, насколько легко соперник добирался к владениям Трубина, а потому решил укрепить ослабленную зону. Следующий интересный момент в игре - также за Украиной. Классная передача на ход Довбику была прервана защитником соперника, однако вскоре сфера оказалась в ногах Мудрика, который не точно ударил издали. Но было по-своему опасно. Правда вскоре своими четырьмя выстрелами ответила "тартановая армия": Армстронг пробил в руки Трубину после прострела; Армстронг ударил выше из убойной позиции; Адамс нанес выстрел в перекладину после навеса; Адамс перевисел Бондаря, но мяч вновь попал в Трубина. Разница между первым и четвертым опасными моментами - шесть минут. В общем, было неимоверно горячо, но конкретно в тот момент защита выдержала.

Правда шотландцы смогли добиться своего. Активный Макгин выиграл ближний бой у Бондаря, а после мощно пробил в дальний угол. На этом моменте карточный домик, выстроенный Петраковым, рассыпался. Увы, но сегодняшняя сборная не смогла ответить сопернику чем-то достойным, в то время как шотландцы забили еще два одинаковых гола - оба раза подачу с угла поля ударом головой завершал Дайкс. 3:0. Грустно.

Не будем сейчас искать виноватых и вешать ярлыки, для этого будет хватать отдельных материалов. Здесь же просто зафиксируем статистику: 21:3 по ударам, 7:0 по ударам в створ. К сожалению, это был далеко не лучший матч Украины за последнее время, который, к тому же, отодвинул "сине-желтых" на второе место в квартете. Но ловите еще одну боксерскую аналогию: Нокдаун - каким бы сокрушительным он не был - это еще не конец, после него поднимаются. Но только сильные духом. Впереди у Петракова и подопечных две игры, в том числе против Шотландии. Шесть очков обеспечат золото в квартете.

Лига Наций, дивизион В, первый тур

21 сентября, Глазго, стадион "Хэмпден Парк"

Шотландия - Украина 3:0

Гол: Макгин 70, Дайкс 80, Дайкс 87

Шотландия: Гордон - Паттерсон (Хики 26), Хендри, Маккена, Тирни (Тейлор 85) - Мактоминей, Макгрегор - Армстронг (Фрейзер 77), Макгин, Кристи (Маклин 85) - Адамс (Дайкс 77)

Украина: Трубин - Караваев, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко (Сидорчук 46), Пихаленок (Игнатенко 83), Малиновский - Ярмоленко (Цыганков 67), Довбик (Яремчук 67), Мудрик (Зубков 83)

Предупреждения: Степаненко 18, Бондарь 45+2, Яремчук 72, Сидорчук 83, Малиновский 90+1