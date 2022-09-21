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Шотландия - Украина 3:0. Худший матч эпохи Петракова

Лига наций УЕФА
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(2 голосов)

"Сине-желтые" за два тура до конца теряют лидерство в группе Лиги Наций

Шотландия - Украина 3:0. Худший матч эпохи Петракова

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В трех матчах этого сезона Лиги Наций Украина набрала семь балов, подтверждая делом свои амбиции - возвращение в дивизион А. Пройдя половину пути, коллектив Петракова лидирует в группе, при этом в 2022-м году в целом оставил приятные впечатления. Особенно это касается отбора на Чемпионат мира 2022. Да, пускай проиграли в финале Уэльсу, но это не было по игре, а Шотландию прошли по делу и без проблем. Сегодня Украину ожидала еще одна встреча сего противостояния, в то время как "тартановая армия" готовилась взять реванш. Говоря на языке другого вида спорта - "сине-желтые" готовились к 13-му раунду боксерской встречи, надеясь повторить успех, в то время как шотландцам нужно было многое изменить. Для них это новый бой.

Состав Александра Петракова читался почти идеально еще до игры. Выход Трубина вызвал небольшое удивление, однако все остальное - нет. Отсутствие Забарного из-за дисквалификации и Миколенко из-за повреждения, не оставляла выбора - четверка Караваев, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко была почти безальтернативной. Также игру из-за травм разной степени тяжести пропускали Зинченко и его главный конкурент Шапаренко. Однако очевидное решение было и здесь - Пихаленок вместе с "Днепром-1" жжет напалмом на старте кампании, а потому он и получил шанс с первых минут. Как и его товарищ Артем Довбик. Фланги атаки - за Мудриком и Ярмоленко. Данная коллаборация опыта и молодости действительно выглядит наиболее оптимальным сочетанием.

Эх, до чего же непростым получился первым тайм. Давайте прямо, Шотландия смотрелась куда выигрышнее до перерыва и забей они один гол - никто бы не выходил на митинг, требуя справедливости. Коллектив Кларка чаще встречался с мячом, чаще бил, чаще выигрывал борьбу. Украинцам было тяжко, но парни Петракова выдержали и даже несколько раз неплохо выбегали вперед. Пускай и без опасных ударов. У соперника с этим все было лучше. Один из самых опасных эпизодов случился еще в самом начале, когда Адамс вбежал в зону Караваева, ему пытался помешать Бондарь, однако в самом конце решил прилечь отдохнуть на газон. Форвард хозяев оказался на ударной позиции, нанеся удар точно в руки Трубину. Также вспоминаются неплохие выстрелы Кристи и Армстронга, однако все они случились в первой половине первой половины. После же было относительное затишье при небольшом перевесе хозяев. В общем, действительно тяжелый тайм.

После перерыва Петраков внес изменения в опорную зону, заменив Степаненко на Сидорчука. Вероятно, наставнику не очень понравилось то, насколько легко соперник добирался к владениям Трубина, а потому решил укрепить ослабленную зону. Следующий интересный момент в игре - также за Украиной. Классная передача на ход Довбику была прервана защитником соперника, однако вскоре сфера оказалась в ногах Мудрика, который не точно ударил издали. Но было по-своему опасно. Правда вскоре своими четырьмя выстрелами ответила "тартановая армия": Армстронг пробил в руки Трубину после прострела; Армстронг ударил выше из убойной позиции; Адамс нанес выстрел в перекладину после навеса; Адамс перевисел Бондаря, но мяч вновь попал в Трубина. Разница между первым и четвертым опасными моментами - шесть минут. В общем, было неимоверно горячо, но конкретно в тот момент защита выдержала.

Правда шотландцы смогли добиться своего. Активный Макгин выиграл ближний бой у Бондаря, а после мощно пробил в дальний угол. На этом моменте карточный домик, выстроенный Петраковым, рассыпался. Увы, но сегодняшняя сборная не смогла ответить сопернику чем-то достойным, в то время как шотландцы забили еще два одинаковых гола - оба раза подачу с угла поля ударом головой завершал Дайкс. 3:0. Грустно.

Не будем сейчас искать виноватых и вешать ярлыки, для этого будет хватать отдельных материалов. Здесь же просто зафиксируем статистику: 21:3 по ударам, 7:0 по ударам в створ. К сожалению, это был далеко не лучший матч Украины за последнее время, который, к тому же, отодвинул "сине-желтых" на второе место в квартете. Но ловите еще одну боксерскую аналогию: Нокдаун - каким бы сокрушительным он не был - это еще не конец, после него поднимаются. Но только сильные духом. Впереди у Петракова и подопечных две игры, в том числе против Шотландии. Шесть очков обеспечат золото в квартете.

Лига Наций, дивизион В, первый тур
21 сентября, Глазго, стадион "Хэмпден Парк"
Шотландия - Украина 3:0
Гол: Макгин 70, Дайкс 80, Дайкс 87
Шотландия: Гордон - Паттерсон (Хики 26), Хендри, Маккена, Тирни (Тейлор 85) - Мактоминей, Макгрегор - Армстронг (Фрейзер 77), Макгин, Кристи (Маклин 85) - Адамс (Дайкс 77)
Украина: Трубин - Караваев, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко (Сидорчук 46), Пихаленок (Игнатенко 83), Малиновский - Ярмоленко (Цыганков 67), Довбик (Яремчук 67), Мудрик (Зубков 83)
Предупреждения: Степаненко 18, Бондарь 45+2, Яремчук 72, Сидорчук 83, Малиновский 90+1

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Комментарии (71)
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Siren05 (Мариуполь)
22.09.2022 в 01:14
Игра напоминала игру СбУ при Фоменко, такая же унылая расчитанная на оборону и случайные контратаки. Выделить почти некого. Что основа, что вышедшие на замену сыграли или безлобразно или очень безобразно! Однозначно худшая игра при Петракове. А ведь можно было сыграть раскрепощённо с акцентом на атаку, учитывая практически товарищеский статус игры. Так нет почти всю игру играли ( вернее отбивались), мечтая только не пропустить... Унылое зрелище. Больше нечего сказать.
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0
0
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usovvictor (Kharkov)
22.09.2022 в 00:58
...где это я уже видел давно, ...трусливая перепасовка назад на заднем дворе... Шотландцы ментально вышли на победу, прессинг ожидался, а Петраов хотел удержать ничейку. Осторожность Петракова этому помешала, вышли, держа в голове ничейку, да с такой нехваткой перепасовки "мама не горюй". Опасения Петракова здесь и сыграли злую жару, за состав боялись. Это и есть главная причина, вместо того чтобы настроить ребят на свободную игру, все же были закованы "в цепи" лишь бы удержать мяч, какое нападение, о чем вы! Судорожные замены сразу сказались – тройка в воротах. Тошно смотреть, как переходили центр поля, где навесы на заднюю стойку, где длинные для смены флангов, где распасовка центра по флангам – суета и боязнь ответственности царила на поле.Конечно шотландцы освоились и во втором выработали стратегию, а ведь Шотландия ничего сверхъестественного то и не показала. Был бы целеустремленный напор невзирая на счёт (нули) неизвестно как бы сложилось, не надо оглядываться назад даже новеньким. Трусливый расчет обернулся позорным 0-3, а ведь могли играть в полную силу - могли... "Деятели", что с них взять+просчет тренера, равно результат ... век мне такой игры не выдать, ...
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+1
0
фрілансер (Львів)
22.09.2022 в 00:33
З мкек вистарчило перегляду першого тайму, далі -- не витримав. забиті голи переглянув в огляді. там Трубін десь грав?, чи тільки перепасовувся із захисниками й проводжав м"ячі поглядом в ворота !?
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
22.09.2022 в 00:36
мкек это мкак?
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0
-1
download1 (huyersk)
22.09.2022 в 00:28
Єдине, чому не шкода, що програли,тому що закономірно . Хлопці, чому не грали ?!
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0
0
Comment06 (Украина)
22.09.2022 в 00:25
Позорная игра, унизительный счет! Сборище распиаренных мажоров(Мудрик, Бондарь, Трубин, Михайличенко, Пихальонок, Малиновский, Яремчук), разбавленное полуживыми ветеранами (Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук)! Безвольная, бесхребетная, без запредельной самоотдачи, оберегая себя любимых, в полноги игра- так ли украинские спортсмены должны представлять свою воюющую страну на спортивных площадках?! Ганьба и им, и Петракову!!
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
22.09.2022 в 00:33
Мудрика не трожжжьь! пся крев!
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0
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
22.09.2022 в 00:14
Как можно выиграть... Да что выиграть, гол хоть один забить, если 3/4 времени матча перепасовываться со своим вратарём, а ещё одну четверть отдавать пасы сопернику ? Такой трусливой игры у нашей сборной ещё не было...
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+5
0
osadob07 (жмеринка)
22.09.2022 в 00:13
при чём тут тренер?этих косолапых вели уже 100500 тренеров,а толку7а шо,полный пансион,ну и.т.дтипа живу бедно,телефон без кнопок ,машина без крыши,вино старое,сыр и тот с плесенью
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+2
0
kalan-86 (Анкара)
22.09.2022 в 00:12
Немає ніякої «епохи Петракова». Є дуже класні гравці, був тренер Шевченко, який зробив цю збірну, точніше ту ще збірну. А потім призначили фізрука, і тепер збірна потихеньку але впевнено, повертається у часи Фоменко і Ко.
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+4
-1
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Барселиниуc (землянин)
22.09.2022 в 00:15
Петраков.. Шевченко.. Это всё эманации Фоменко.
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+1
0
Дон Купер (Хмельницький)
22.09.2022 в 01:02
Навіщо писати маячню? Петраков після Шевченка витягнув збірну з дна, чи пам'ять коротка? Нагадати кому програвав Шевченко? А цей "фізрук", як ви собі дозволили висловитися, вигравав ЧС, багато знаєте таких тренерів? Та отож.
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
22.09.2022 в 00:09
Просто казлы. Желания играть у казлов нет. Зажравшиеся пижоны.
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+6
-3
vlotko (Броди)
22.09.2022 в 00:08
Тут треба дивитися далі, шотландці були дуже мотивовані за поразку у відборі до ЧС. В цілому, зіграла негативну роль криза в ДК. В нас є ще матч відповідь і ситуацію можна поправити, будемо оптимістами.
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+4
0
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eel (Луцьк)
22.09.2022 в 00:13
А нашим що мотивації не вистачає??????????? Тут не в кризі справа. Таке враження, що вони зажерлися на фоні того, що переживає Український народ і вони повинні були вмирати на полі, чого на жаль ми не побачили
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+3
0
vlotko (Броди)
22.09.2022 в 00:26
Як ви не розумієте, це своєрідна помста за відбір на ЧС.
0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.09.2022 в 00:07
Это было больно. За всю игру один удар и тот только в сторону ворот?
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+5
0
George_D (Харьков)
22.09.2022 в 00:09
Это нам больно. А вот больно ли было футболерам? Сомневаюсь.
Ответить
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.09.2022 в 00:09
Так я за болельщиков и пишу.
+3
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
22.09.2022 в 00:18
Да ладно тебе братан, бывало и больнее. Не унывай. всё будет
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.09.2022 в 00:47
Да я то ок. Это я в поддержу украинским болельщикам, унываю вместе с ними
0
0
kanoist (мариуполь)
22.09.2022 в 00:07
Не поленился,прочитал все комментарии...народ,Петраков и только оно виноват в таком позоре...Трубин на выходе не играет,2 гола с углового и с одного фланга)))) это как???? Ну а команда играла на своём поле, тренировала нашего вратаря,чтоб не замёрз))) этот счёт должен был быть ещё в 1 тайме,жесть!!! Такую сборную обыграло бы наверное и Ворскла)))
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+4
0
Golfik25 (Киев)
22.09.2022 в 00:05
То как играли, счёт мог быть и больше. Шотландцы много моментов вообще запороли, особенно в 1 тайме. 0 ударов в створ, это надо умудрится. Вышли на поле с мыслями: кто мы? зачем мы тут?
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
22.09.2022 в 00:03
Да ладно вам панове, какая-то сраная Лига Наций, ну чего вы, ну?
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+1
-1
George_D (Харьков)
22.09.2022 в 00:05
А, точно! Мы ж забыли, что Лига Наций - это замена банальным товарнякам! А значит результат неважен. Тренер наигрывает состав и строит новую команду для участия в ЧЕ и ЧМ! Отмазка железная!
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+1
0
Mexxxxx (Просяная)
22.09.2022 в 00:07
Так даже товарняк надо еще суметь так бездарно слить. Поэтому отмазка не пройдет
+2
0
Lviv1256 (Львів)
22.09.2022 в 00:01
Ніколи б не подумав, що Караваєв, Маліновський, Бондар... - шотландці ?!!! І взагалі, важко воротареві грати, коли проти тебе 20 шотландців. Тепер головне, щоб вони не захотіли один день побути вірменами ...
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+7
-1
oleg dynamo (львівська)
21.09.2022 в 23:59
Бондар,Піхальонок,Матвієнко,Михайличенко без поняття(повне гав...),Мудрик в запоров все що можна запороти,,,,.
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+3
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.09.2022 в 23:59
Просто жах!
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+3
0
taranyuks71 (Луганськ)
21.09.2022 в 23:56
Можливо, моє враження суб'єктивне. Як тільки з'явився Сидорчук замість Степаненка, всі гравці почали грати так, ніби у них переповнені памперси, програвати боротьбу на кожному клаптику поля.
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+6
-3
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Барселиниуc (землянин)
22.09.2022 в 00:00
Абсолютно верно. Вышел Сидор и началось динамовское "как бы чего не случилось"...
Ответить
+2
-3
axel 777 (Бердичев)
22.09.2022 в 00:03
А до его выхода шотландцев мы разрывали?
+2
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
22.09.2022 в 00:05
не знаю, я первый тайм не смотрел
0
-1
axel 777 (Бердичев)
22.09.2022 в 00:08
Виходить,що Сидорчук так налякав гравців Шахтаря,що вони обдєлались
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+2
0
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Барселиниуc (землянин)
22.09.2022 в 00:11
Выходит так. А представляете, шобы было, если б на поле вышел Гармаш?
+1
0
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С.Карпович. (Ланівці)
21.09.2022 в 23:56
Як тренер Петраков Му.
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+1
0
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eel (Луцьк)
22.09.2022 в 00:05
В цій грі це не було видно за рахунок чого ми повинні були переходити половину поля суперника. Я побачив коротку перепасовку між воротарем і захисниками, після чого довгий пас на єдиного нападника, який закритий захисниками. Ну невже Петраков не бачив, що це не працює?
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+2
0
alex.belogubko (одесса)
21.09.2022 в 23:55
за всю игру не одного удара по воротам --зато хорошо языками работают --стадо не обученых баранов --стыдно позор --набрал в сборную по обьявлению --половина надо разогнать-это ошибка тренера не тот состав --теперь не Мудрик не Довбик уже не куда не едут --только ШД и Днепр
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+3
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
21.09.2022 в 23:57
Коли збірна нормально грала недавно, то Мудрик і Довбик лавку запасних гріли.
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+3
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.09.2022 в 23:59
Та вони вже на словах того Мудрика продають зразу у 17 країн і не менше, чим за 60 млн. євро! )))
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+2
-2
Рівнянин (Рівне)
21.09.2022 в 23:54
Такої бездарної і безвольної гри збірної я вже й не пригадаю!
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+7
0
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С.Карпович. (Ланівці)
21.09.2022 в 23:54
Дивлюсь і думаю,невже в нашій великій і чудовій країні нема кращих футболістів ніж Зубков,Михайліченко,Бондар,Караваєв?
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+2
-1
Скажений Заєць (Вінниця)
21.09.2022 в 23:55
Нажаль це сумна реальність
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+3
0
LEVgcUqs (Чернігів)
21.09.2022 в 23:56
Та виставлений склад з креном на всіх шахтьорівців, теперішніх і минулих, щоб вони показали......
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+3
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.09.2022 в 23:57
От Караваєва у цю когорту приплітати не треба. Так, він втратив ігрову форму, втомлений, і це було видно в останніх матчах. Так, його не треба було залучати зараз до збірної. Але ставити його в один ганебний стрій з цими Бондарями-Зубковими-Михаличенками тощо точно не варто.
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+4
-3
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С.Карпович. (Ланівці)
22.09.2022 в 00:05
Моя думка,якщо людина приїхала в збірну,то будь добрий "помри"на полі,тому що ти представляєш свою країну.Я колись працював на цегельному заводі,а в середу і суботу грав на район.Знаю що таке втома.
+1
-1
alex.belogubko (одесса)
21.09.2022 в 23:59
Степаненко-Малина-Сидорчук -Цыганков-Довбик это игроки не для сборной --сильно за звездились
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+1
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
21.09.2022 в 23:52
Що це було? Виставить недобитий шахтьор і на щось надіятись, господи. Невже незрозуміло Що всілякі Бондарі, Михайличенки, Трубіни і т. подібні грати тільки в шахтьорі. Яка збірна? Про що мова?.
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+3
-3
grassion (Харьков)
21.09.2022 в 23:54
Та Караваев и Сидор то-же пасовались с шотландцами)
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+2
-1
George_D (Харьков)
21.09.2022 в 23:57
И Малиновский...
+3
0
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eel (Луцьк)
21.09.2022 в 23:52
Забирайте їх в армію, бо в футбол вони все одно грати не хочуть, хоча тут провина тренера 50%.
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+1
-1
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
21.09.2022 в 23:50
Молись Петраков что б молодёжка прошла на чемпионат. Иначе за неудачу всех собак на тебя спустят. Не себе не людям. Я всегда был за Петракова но после такого только 1 место в группе.
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0
0
vlotko (Броди)
21.09.2022 в 23:50
Петраков з своїми замінами начудив. Випустив недієздатних футбольорів. Вже і третій.Два забиті головою. Для чого було міняти Ярмоленка на 63хв? Після цього гра посипалася. Зубков дерево, м'яч відскакує при прийомі у нього на 1м. Сценарій подібний до гри ДК з Фенербахче.
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+4
-1
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
21.09.2022 в 23:52
Не согласен. После 55 мин игра посыпалась и все к этому шло. Замены могли исправить ситуацию но не сегодня.
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0
-2
DNI (Lviv)
21.09.2022 в 23:49
На фоні чудових новин про звільнення з полону наших бійців - футбол то таке...Нема логіки коментувати груФактично результат по грі побачимо 27.09 Позитив- Дійсно круті новини щодо звільнення ТОПових наших бійців з Азовсталі
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+9
-1
Не дармоед (Запорожье)
21.09.2022 в 23:46
С игрой все в порядке,как в большинстве своих игр никакие. Сегодня "отработали"на радость оккупанту.
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+2
-1
Golfik25 (Киев)
22.09.2022 в 00:10
А оккупанту толку от этого матча? Тут на радость шотландцам, они взяли 3 очка в группе, причем очень важных.
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+1
0
Не дармоед (Запорожье)
22.09.2022 в 00:28
Толку никакого , но злорадства полные труселя.
0
0
grassion (Харьков)
21.09.2022 в 23:46
Стыдно за такую игру!!! Фу бл..ь, аж рыгать захотелось
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+4
0
pilips111 (Чернигов)
21.09.2022 в 23:45
На поле было 11 баранов в жёлтой форме. Бондарь нытик, никакой, Малина - ужас, столько обрезок, ничего не показал. Каравае то же самое. Ну нули полные. Как так можно играть? Всех мобилизировать!
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+7
0
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
21.09.2022 в 23:54
Боюсь и на фронте от них только проблем больше. На поле их обрезка гол, а на фронте минус чья-то жизнь
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+2
0
Djarik87 (Киевская область)
21.09.2022 в 23:45
Тварини позорні. Маліновський пробив дно!
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+4
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
21.09.2022 в 23:45
примитивный физрук показал свой уровень понимания футбола.
Ответить
+2
-1
Зритель (Харьков)
21.09.2022 в 23:45
Все по ділу. Про вихід у дивізіон А можна забути.
Ответить
+6
-2
C_Ballack (Днепр)
21.09.2022 в 23:44
Высокий прессинг соперника и рассыпались как карточный домик.
Ответить
+5
-1
Лекарь (село Дарниця)
21.09.2022 в 23:44
Ганьба. Команда не готова ментально, у першу чергу. Скоти билися, а ми страждали.
Ответить
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.09.2022 в 23:43
неуд!
Ответить
+3
0
Alex-696 (Немирів)
21.09.2022 в 23:43
От вам і відсутність креативного центру поля, кривоногі крайні зазисники(((
Ответить
+1
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.09.2022 в 23:44
Бондар хіба крайній захисник?! ))
Ответить
0
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.09.2022 в 23:43
Цей склад був приречений на розгром навіть від Шотландії!
Ответить
+5
-1
Mexxxxx (Просяная)
21.09.2022 в 23:42
Если коротко, в команде отсутствовал тренер, полностью. Поэтому такой бардак во всех линиях, организаци игры не было в принципе. Все наши многомиллионые звезды, которым цены не складут, сыграли ужасно, на равне со всеми. Позорно.
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+6
-2

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