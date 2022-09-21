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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шотландия – Украина. 1:0. Закономерно пропустили

Лига наций УЕФА
Обновлено
(1 голосов)

Это должно было произойти

Шотландия – Украина. 1:0. Закономерно пропустили

Фото: Getty Images

Новина українською

Украина пропустила первой в перенесенном матче первого тура Лиги Наций против сборной Шотландии. Джон Макгинн поставил корпус и точно пробил.

Долго Шотландия контролировала мяч и регулярно подходила к воротам Трубина. В итоге Макгинн мастерски разобрался в окружении нескольких игроков.

70' Джон Макгинн – 1:0.

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В статье: Украина Шотландия Джон Макгинн
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Комментарии (4)
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Sandra777 (Львів)
21.09.2022 в 23:37
Сама гірша гра за 30 років ,дно,пора дякувати Петракову
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+2
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
21.09.2022 в 23:35
Нужен Ребров, сегодня худшая игра сборной при Петракове, и вообще худшая игра за много лет, беспомощная команда…
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.09.2022 в 23:32
каравэ обрезался?
Ответить
0
0
grassion (Харьков)
21.09.2022 в 23:37
Раз пять точно!
Ответить
0
0

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