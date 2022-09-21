Лига наций УЕФА
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Шотландия – Украина. 1:0. Закономерно пропустили
Это должно было произойти
Фото: Getty Images
Украина пропустила первой в перенесенном матче первого тура Лиги Наций против сборной Шотландии. Джон Макгинн поставил корпус и точно пробил.
Долго Шотландия контролировала мяч и регулярно подходила к воротам Трубина. В итоге Макгинн мастерски разобрался в окружении нескольких игроков.
70' Джон Макгинн – 1:0.
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Комментарии (4)
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Sandra777 (Львів)
21.09.2022 в 23:37
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
21.09.2022 в 23:35
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.09.2022 в 23:32
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grassion (Харьков)
21.09.2022 в 23:37
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