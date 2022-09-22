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Первое место потеряно. Турнирная таблица группы Лиги наций с участием Украины
Теперь надо догонять
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины провела перенесенный матч группы 1 дивизиона В Лиги наций против сборной Шотландии. Этот матч команда Петракова начинала в статусе лидера группы, но после поражения 0:3 лишилась первой позиции.
Теперь придется догонять как раз сборную Шотландии, захватившую лидерство. Третьей идет Ирландия, а четвертой – Армения.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шотландия
|4
|3
|0
|1
|9-4
|+5
|9
|2
|Украина
|4
|2
|1
|1
|5-4
|+1
|7
|3
|Ирландия
|4
|1
|1
|2
|4-3
|+1
|4
|4
|Армения
|4
|1
|0
|3
|2-9
|-7
|3
Напомним, что впереди у сборной Украины еще два матча. 24-го сентября – против Армении, 27-го – против Шотландии.
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