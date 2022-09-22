Первое место потеряно. Турнирная таблица группы Лиги наций с участием Украины

Сборная Украины провела перенесенный матч группы 1 дивизиона В Лиги наций против сборной Шотландии. Этот матч команда Петракова начинала в статусе лидера группы, но после поражения 0:3 лишилась первой позиции.

Теперь придется догонять как раз сборную Шотландии, захватившую лидерство. Третьей идет Ирландия, а четвертой – Армения.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шотландия 4 3 0 1 9-4 +5 9 2 Украина 4 2 1 1 5-4 +1 7 3 Ирландия 4 1 1 2 4-3 +1 4 4 Армения 4 1 0 3 2-9 -7 3

Напомним, что впереди у сборной Украины еще два матча. 24-го сентября – против Армении, 27-го – против Шотландии.