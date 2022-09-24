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Все решится в последнем туре. Турнирное положение в группе ЛН, в которой выступает Украина

Лига наций УЕФА
Обновлено
(7 голосов)

Хорошие шансы на дивизион А

Все решится в последнем туре. Турнирное положение в группе ЛН, в которой выступает Украина

УАФ / Фото Грігора Григоряна

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины в субботу, 24 сентября, сыграла очередной матч в рамках дивизиона В Лиги Наций. Команда Александра Петракова разбила на выезде Армению 0:5 и ситуативно возглавила квартет. Но уже поздно вечером Шотландия обыграла Ирландию 2:1 и вернула себе лидерство.

Таким образом, сборная Украины сохраняет шансы на выход в дивизион А Лиги Наций, но в последнем туре сине-желтым нужно только побеждать. Именно с Шотландией и сыграет Украину во вторник, 27 сентября. Начало игры в 21:45.

Турнирное положение в группе 1 дивизиона В Лиги Наций

# Команда И В Н П М РМ О
1 Шотландия 5 4 0 1 11-5 +6 12
2 Украина 5 3 1 1 10-4 +6 10
3 Ирландия 5 1 1 3 5-5 0 4
4 Армения 5 1 0 4 2-14 -12 3

Читайте такжеВторая или третья. От результатов в Лиге наций зависит корзина сборной Украины при жеребьевке квалификации Евро-2024

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В статье: Украина Шотландия
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Комментарии (11)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.09.2022 в 00:07
Всё сложилось просто отлично. Игра будет супер, надеюсь. Как финал, только победа!
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0
0
alex.belogubko (одесса)
22.09.2022 в 11:48
они не выйдут на 1 место с такой игрой --не чего им делать на Евро--позориться --пусть показывают балет в УПЛ
Ответить
+2
-13
MaximSK (Киев)
24.09.2022 в 18:11
Это не борьба за Евро, это борьба за первое место в группе ЛН и право посеяться во второй корзине в жеребьевке.
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+5
0
avatar
scorpius (Ck)
24.09.2022 в 18:20
у этого одессита понимания в футболе, как у пуйла в военной стратегии))
+6
-1
vlotko (Броди)
24.09.2022 в 18:20
Все вирішиться в очній зустрічі 28.09. Ясно, що сьогодні шотландці здолають немотивованих ірландців.
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.09.2022 в 00:03
Эта старушка постоянно ворчит.)
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.09.2022 в 00:05
vlotko (Броди) 27го
0
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
24.09.2022 в 18:22
лопух смени пластинку.тебе ..... не угодишь.
Ответить
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.09.2022 в 00:08
Это он про Черноморец наверное.))
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2022 в 10:29
Все аідбудуємо!
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+1
-4
zirka199 (Черкассы)
24.09.2022 в 18:14
Краще проспись, грамотій-будівельник!)
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+3
0

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