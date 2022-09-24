Все решится в последнем туре. Турнирное положение в группе ЛН, в которой выступает Украина

Сборная Украины в субботу, 24 сентября, сыграла очередной матч в рамках дивизиона В Лиги Наций. Команда Александра Петракова разбила на выезде Армению 0:5 и ситуативно возглавила квартет. Но уже поздно вечером Шотландия обыграла Ирландию 2:1 и вернула себе лидерство.

Таким образом, сборная Украины сохраняет шансы на выход в дивизион А Лиги Наций, но в последнем туре сине-желтым нужно только побеждать. Именно с Шотландией и сыграет Украину во вторник, 27 сентября. Начало игры в 21:45.

Турнирное положение в группе 1 дивизиона В Лиги Наций