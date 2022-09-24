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Все решится в последнем туре. Турнирное положение в группе ЛН, в которой выступает Украина
Хорошие шансы на дивизион А
УАФ / Фото Грігора Григоряна
Сборная Украины в субботу, 24 сентября, сыграла очередной матч в рамках дивизиона В Лиги Наций. Команда Александра Петракова разбила на выезде Армению 0:5 и ситуативно возглавила квартет. Но уже поздно вечером Шотландия обыграла Ирландию 2:1 и вернула себе лидерство.
Таким образом, сборная Украины сохраняет шансы на выход в дивизион А Лиги Наций, но в последнем туре сине-желтым нужно только побеждать. Именно с Шотландией и сыграет Украину во вторник, 27 сентября. Начало игры в 21:45.
Турнирное положение в группе 1 дивизиона В Лиги Наций
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шотландия
|5
|4
|0
|1
|11-5
|+6
|12
|2
|Украина
|5
|3
|1
|1
|10-4
|+6
|10
|3
|Ирландия
|5
|1
|1
|3
|5-5
|0
|4
|4
|Армения
|5
|1
|0
|4
|2-14
|-12
|3
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