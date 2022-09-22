Наставник Шотландии: В матче с Украиной нам очень повезло с заменами

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк подвел итоги матча с Украиной (3:0) в Лиге наций.

"Перед игрой мы проанализировали много информации по сборной Украины. Сегодняшний матч носил открытый характер. Возможно, в первом тайме украинцы несколько превосходили нашу команду. Но в перерыве я попросил ребят включить скорость и создавать еще большее давление на ворота соперника, что, собственно, и принесло нам победу.

Отмечу, что нам очень повезло с заменами, ведь появившийся со скамьи Дайкс отметился двумя забитыми мячами", — сказал Кларк.