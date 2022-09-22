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"Нам было это нужно". Капитан Шотландии оценил победу над Украиной
Реванш состоялся
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Шотландии Джон Макгинн прокомментировал разгромную победу над Украиной (3:0) в матче Лиги наций. Напомним, на 70-й минуте полузащитник открыл счет в игре.
"Нам было это нужно. Поражение летом было очень обидным. Сегодня мы снова делали то, что у нас получается, были очень неприятным соперником и демонстрировали желание бороться.
Мы знаем, что являемся хорошей командой. Сегодняшней победой мы обязаны болельщикам, тренеру и самим себе", — цитирует Макгинна пресс-служба УЕФА.
Шотландия набрала 9 очков и лидирует в группе B1. Сборная Украины теперь идет второй, имея в активе 7 зачетных пунктов.
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