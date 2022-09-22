"Нам было это нужно". Капитан Шотландии оценил победу над Украиной

Капитан сборной Шотландии Джон Макгинн прокомментировал разгромную победу над Украиной (3:0) в матче Лиги наций. Напомним, на 70-й минуте полузащитник открыл счет в игре.

"Нам было это нужно. Поражение летом было очень обидным. Сегодня мы снова делали то, что у нас получается, были очень неприятным соперником и демонстрировали желание бороться.

Мы знаем, что являемся хорошей командой. Сегодняшней победой мы обязаны болельщикам, тренеру и самим себе", — цитирует Макгинна пресс-служба УЕФА.

Шотландия набрала 9 очков и лидирует в группе B1. Сборная Украины теперь идет второй, имея в активе 7 зачетных пунктов.