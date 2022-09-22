На щите и без меча. Акценты зрителя на игре Шотландии с Украиной

На мой взгляд, увиденное вчера в известной мере отражает степень деградации нашего футбола. Не по футбольным причинам, но от этого не легче. Если честно, я с опаской ожидал этого сбора национальной команды. Предыдущий прошел во многом на эмоциях и по инерции. И для вменяемого болельщика он должен был превзойти все ожидания.

Если вы покопаетесь в памяти, то припомните, что восемь лет назад мы тоже начали валиться далеко не сразу. Но масштабы происходящего и вынужденный многомесячный простой сегодня ускорили процесс – хватило полугодия. Добавьте к этому потери сразу нескольких ключевых игроков и детскую непосредственность шотландцев, жаждавших реванша – и результат на нашем лице.

Соглашусь с тем, что у нас не было лидеров. Малиновский, как по мне, стал одним из худших. Мудрик все еще не волшебник, он только учится. Довбик зависим. У Пихаленка, уж извините, пихалка не выросла для такого уровня. Ринго стар, а Дитер болен. И как результат, у Степаненко не было должной поддержки в центре поля.

Страшно не то, что нас принесли с поля сражения на щите – на войне как на войне. Гораздо хуже то, что мы где-то обронили свой меч. Лично мне кажется, что таков был наш объективный уровень в этом матче. Но если окажутся правы те, кто видит здесь тактическую установку тренера, тогда пиши пропало.

Набивший оскомину «лев матча» в исполнении одного из скучнейших комментаторов страны почему-то вызвал ассоциацию с Трусливым Львом из сказки. Но на самом деле, нам не хватило в этот вечер мозгов Страшилы Мудрого. И да, где-то впереди уже замаячила перспектива возвращения в печальной памяти эпоху железных дровосеков.

А если, не дай Бог, так, то остается лишь сложить руки, повторяя магическое заклинание: бамбара-чуфара, мудрики-довбики, явитесь передо мной три очка! Ибо они смогут появиться в таких играх только из воздуха, подобно летучим обезьянам. И процент их вероятности будет столь же высок, как шансы на существование последних.

Ни одного полумомента за полтора часа – это, извините, не только худший матч Петракова. При Шевченко такого не было вовсе, да и не могло быть уже по определению – когда команда играла в нормальный футбол. Вчера же нас тупо закидали килтами. За счет банального давления, которому мы оказались не в состоянии противопоставить ни-че-го. Ай скотты, знать они сильны…

Это не значит, что нужно немедленно спустить всех собак на коуча: он играет, как умеет. И, если предположить, что мы выиграем у армян, а шотландцы опять проиграют ирландцам, а потом мы вымучаем с ними ничейку в ответке (а то и повезет выиграть), то какие песни мы услышим от вас тогда, о, жрецы Результата?

А что же это значит, спросите вы? Всего лишь то, что наш футбол вступил в прогнозированную полосу спада. И чудеса, подобные разгрому «Лейпцига», будут теперь лишь блестящими исключениями из правил. Нужно быть к этому готовым, и не биться в истерике, наивно взывая к морально-волевым качествам. Это футбол, а не война.

Коротко о матче. До перерыва было полтора момента подряд у наших ворот в середине тайма. Во втором тайме – десяток, половина которого случилась в течение десяти минут. И логично завершилась напрашивающимся голом.

Макгинн на 70-й минуте положил конец интриге, так как невооруженным глазом было видно: нам возразить нечем. Дубль Дайкса за семь минут в концовке смотрелся контрольными выстрелами в бездыханное тело.

Шотландия без вариантов «наиграла» на крупный счет, который вполне мог быть и еще более увесистым. По-моему, это было очевидно.

Справедливости ради, коллега Юстас усмотрел нарушение правил в эпизоде с первым голом: "То ли толчок, то ли в ногу, но по динамике фол без вопросов… С другой стороны, мог удалить Степу в конце первого тайма за вторую карточку". Так или иначе, ВАР промолчал, а на характере поединка это никак не сказалось: нас валтузили и до, и после.

Мы могли проигрывать еще семью минутами раньше, когда перекладина подстраховала Трубина после удара Адамса.

На фоне молчания ягнят нарисовался целый букет игроков соперника, которые произвели впечатление своей игрой. Первым назвал бы Армстронга, выступившего запевалой атак шотландцев – самая заметная фигура в первый час игры и вплоть до открытия счета. Затем идет Макгинн, регулярно нагнетавший атмосферу у наших ворот в середине второго тайма. Адамс запомнился буквально в течение пятиминутки, но это было очень опасно. Ну а два гола вышедшего на замену Дайкса говорят за себя.

Как вы понимаете, единственным, кто мог запомниться в составе Украины, был ее вратарь. Трубин выручал нас три-четыре раза, но на фоне трех пропущенных мячей это достижение как-то само по себе меркнет.

На очереди вояж в Армению. Вот скажите, чего вам хочется больше: чтобы наши содержательнее показали себя в атаке, или все равно как, но взяли три очка? То-то и оно. Так что бамбара-чуфара и мудрики-довбики… Или все-таки поищем свой меч? Предполагается, что мы фавориты. Давайте посмотрим, как будет на самом деле. Встанем ли мы после нокдауна в Глазго, или это был уже нокаут?

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