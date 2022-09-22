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На щите и без меча. Акценты зрителя на игре Шотландии с Украиной

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(10 голосов)

Звоночек? Больше похоже на набат

На щите и без меча. Акценты зрителя на игре Шотландии с Украиной

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

На мой взгляд, увиденное вчера в известной мере отражает степень деградации нашего футбола. Не по футбольным причинам, но от этого не легче. Если честно, я с опаской ожидал этого сбора национальной команды. Предыдущий прошел во многом на эмоциях и по инерции. И для вменяемого болельщика он должен был превзойти все ожидания.

Если вы покопаетесь в памяти, то припомните, что восемь лет назад мы тоже начали валиться далеко не сразу. Но масштабы происходящего и вынужденный многомесячный простой сегодня ускорили процесс – хватило полугодия. Добавьте к этому потери сразу нескольких ключевых игроков и детскую непосредственность шотландцев, жаждавших реванша – и результат на нашем лице.

Соглашусь с тем, что у нас не было лидеров. Малиновский, как по мне, стал одним из худших. Мудрик все еще не волшебник, он только учится. Довбик зависим. У Пихаленка, уж извините, пихалка не выросла для такого уровня. Ринго стар, а Дитер болен. И как результат, у Степаненко не было должной поддержки в центре поля.

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Страшно не то, что нас принесли с поля сражения на щите – на войне как на войне. Гораздо хуже то, что мы где-то обронили свой меч. Лично мне кажется, что таков был наш объективный уровень в этом матче. Но если окажутся правы те, кто видит здесь тактическую установку тренера, тогда пиши пропало.

Набивший оскомину «лев матча» в исполнении одного из скучнейших комментаторов страны почему-то вызвал ассоциацию с Трусливым Львом из сказки. Но на самом деле, нам не хватило в этот вечер мозгов Страшилы Мудрого. И да, где-то впереди уже замаячила перспектива возвращения в печальной памяти эпоху железных дровосеков.

А если, не дай Бог, так, то остается лишь сложить руки, повторяя магическое заклинание: бамбара-чуфара, мудрики-довбики, явитесь передо мной три очка! Ибо они смогут появиться в таких играх только из воздуха, подобно летучим обезьянам. И процент их вероятности будет столь же высок, как шансы на существование последних.

Ни одного полумомента за полтора часа – это, извините, не только худший матч Петракова. При Шевченко такого не было вовсе, да и не могло быть уже по определению – когда команда играла в нормальный футбол. Вчера же нас тупо закидали килтами. За счет банального давления, которому мы оказались не в состоянии противопоставить ни-че-го. Ай скотты, знать они сильны…

Это не значит, что нужно немедленно спустить всех собак на коуча: он играет, как умеет. И, если предположить, что мы выиграем у армян, а шотландцы опять проиграют ирландцам, а потом мы вымучаем с ними ничейку в ответке (а то и повезет выиграть), то какие песни мы услышим от вас тогда, о, жрецы Результата?

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А что же это значит, спросите вы? Всего лишь то, что наш футбол вступил в прогнозированную полосу спада. И чудеса, подобные разгрому «Лейпцига», будут теперь лишь блестящими исключениями из правил. Нужно быть к этому готовым, и не биться в истерике, наивно взывая к морально-волевым качествам. Это футбол, а не война.

Коротко о матче. До перерыва было полтора момента подряд у наших ворот в середине тайма. Во втором тайме – десяток, половина которого случилась в течение десяти минут. И логично завершилась напрашивающимся голом.

Макгинн на 70-й минуте положил конец интриге, так как невооруженным глазом было видно: нам возразить нечем. Дубль Дайкса за семь минут в концовке смотрелся контрольными выстрелами в бездыханное тело.

Шотландия без вариантов «наиграла» на крупный счет, который вполне мог быть и еще более увесистым. По-моему, это было очевидно.

Справедливости ради, коллега Юстас усмотрел нарушение правил в эпизоде с первым голом: "То ли толчок, то ли в ногу, но по динамике фол без вопросов… С другой стороны, мог удалить Степу в конце первого тайма за вторую карточку". Так или иначе, ВАР промолчал, а на характере поединка это никак не сказалось: нас валтузили и до, и после.

Мы могли проигрывать еще семью минутами раньше, когда перекладина подстраховала Трубина после удара Адамса.

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На фоне молчания ягнят нарисовался целый букет игроков соперника, которые произвели впечатление своей игрой. Первым назвал бы Армстронга, выступившего запевалой атак шотландцев – самая заметная фигура в первый час игры и вплоть до открытия счета. Затем идет Макгинн, регулярно нагнетавший атмосферу у наших ворот в середине второго тайма. Адамс запомнился буквально в течение пятиминутки, но это было очень опасно. Ну а два гола вышедшего на замену Дайкса говорят за себя.

Как вы понимаете, единственным, кто мог запомниться в составе Украины, был ее вратарь. Трубин выручал нас три-четыре раза, но на фоне трех пропущенных мячей это достижение как-то само по себе меркнет.

На очереди вояж в Армению. Вот скажите, чего вам хочется больше: чтобы наши содержательнее показали себя в атаке, или все равно как, но взяли три очка? То-то и оно. Так что бамбара-чуфара и мудрики-довбики… Или все-таки поищем свой меч? Предполагается, что мы фавориты. Давайте посмотрим, как будет на самом деле. Встанем ли мы после нокдауна в Глазго, или это был уже нокаут?

Фото - Getty Images

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В статье: Национальная сборная Украины Александр Петраков
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Комментарии (6)
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kanoist (мариуполь)
22.09.2022 в 15:10
Хороший коммент,вывод...В принципе всё верно!
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Judas (Київ)
22.09.2022 в 14:07
Автор, не"валтузили", а Вовтузили.
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скарамуш (Одесса)
22.09.2022 в 15:36
ОК. Хоть в украинской версии это писал и не автор
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mykolazap (Запорожье)
22.09.2022 в 13:40
Любим мы посыпать голову пеплом. Это просто футбол, игра, которая зависима от много.Петраков не переделает игроков, они недоделанные с детского футбола. Эти пасы назад, вратарю, зонная защита по точкам, когда непонятно чего он на той точке стоит - его просто обходят двумя пасами, условный прессинг из-за недостаточной физической готовности, а то и просто лени. Играло много молодых игроков (по нашим меркам), им еще рановато на такой уровень даже Шотландии, но пусть привыкают. Мы как-то забыли, что эта лига была придумана взамен товарнякам, когда же им набираться опыта как не в этих товарняках с повышенной ответственностью, лишь бы набирались и росли. И тренер, кстати, тоже.
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скарамуш (Одесса)
22.09.2022 в 13:52
Благодарю за адекватный комментарий! Что же касается товарняков, то не забудем и о доп. шансе на Евро, который вполне может быть здесь разыгран.
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Ariakiev01 (Київ)
22.09.2022 в 15:10
та ну, шанс так себе ибо получить 4 место в группе на квалификацию ЧЕ это уж совсем быть немощным. Сейчас попасть на евро легче легкого. 3 место в групе это плейоф и 1 место ЛН это тоже плейофф. Это более актуально на ЧМ так как проходит только 1е напрямую а 2 е это плейофф. Даже в худшие годы мы хуже 3 го небыли.
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