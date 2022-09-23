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Карточный домик Петракова. Почему Украина так безвольно уступила Шотландии. Аудиомнение #165

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Травмы, безусловно, первопричина

Карточный домик Петракова. Почему Украина так безвольно уступила Шотландии. Аудиомнение #165

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединок между Шотландией и Украиной. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

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Нет Зинченко, Миколенко и Шапаренко, Малиновский и Ярмоленко не в форме, на Степаненко уже толком и опереться нельзя. Тем не менее, влияния тренерского штаба почему-то тоже не было заметно. Почему Мудрик и Довбик были отрезаны от команды, что с Бондарем, метания между Лигой А и Лигой B – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Шотландия Руслан Малиновский Александр Петраков Александр Зинченко Артем Довбик Виталий Миколенко Михаил Мудрик Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
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