Карточный домик Петракова. Почему Украина так безвольно уступила Шотландии. Аудиомнение #165

Обсуждаем поединок между Шотландией и Украиной. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Нет Зинченко, Миколенко и Шапаренко, Малиновский и Ярмоленко не в форме, на Степаненко уже толком и опереться нельзя. Тем не менее, влияния тренерского штаба почему-то тоже не было заметно. Почему Мудрик и Довбик были отрезаны от команды, что с Бондарем, метания между Лигой А и Лигой B – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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