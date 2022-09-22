Лига наций. Дивизион С. Казахстан приструнил беларусь и досрочно выиграл группу

В группах 1 и 3 Дивизиона С Лиги наций в четверг, 22-го сентября, состоялись матчи предпоследнего пятого тура.

Дивизион С

Группа 1

Турция 21:45 Люксембург

Литва 21:45 Фарерские острова

Группа 3

Казахстан - беларусь 2:1

Голы: Габышев 29, Зайнутдинов 79 – Савицкий 45+3

Беларуси не место среди цивилизованного мира до тех пор, пока эта страна не избавиться от влияния свихнувшейся россии. Но УЕФА крайне лоялен к агрессорам – даже допустил беларусь к жеребьевке отбора Евро-2024. Однако, как показывает практика, там ничего белорусам не светит.

Их футбол деградирует синхронно с государственными институтами. В клубном футболе беларусь – безальтернативно худшая Ассоциация Европы. На четырех клубы этой страны-подстилки заработали 0.625 балла, что меньше, чем у Андорры, Сан-Марино и Гибралтара. Футбол сборных недалеко убежал.

Сегодня беларусь проиграла Казахстану, оставшись на дне таблицы с двумя жалкими очками. Если позже Азербайджан не проиграет Словакии, то белорусы понизятся в Дивизион D.

А вот Казахстан в следующем розыгрыше Лиги наций сыграет в Дивизионе В. За тур до финиша Зайнутдинов и компания обеспечили себе победу в группе. Последний матч с азербайджанцами станет формальностью для Казахстана.

Словакия 21:45 Азербайджан