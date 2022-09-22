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Лига наций. Дивизион С. Казахстан приструнил беларусь и досрочно выиграл группу
Матчи в группах 1 и 3
Фото: Қазақстан Футбол Федерациясы / Автор невідомий
В группах 1 и 3 Дивизиона С Лиги наций в четверг, 22-го сентября, состоялись матчи предпоследнего пятого тура.
Дивизион С
- Турция 21:45 Люксембург
- Литва 21:45 Фарерские острова
Казахстан - беларусь 2:1
Голы: Габышев 29, Зайнутдинов 79 – Савицкий 45+3
Беларуси не место среди цивилизованного мира до тех пор, пока эта страна не избавиться от влияния свихнувшейся россии. Но УЕФА крайне лоялен к агрессорам – даже допустил беларусь к жеребьевке отбора Евро-2024. Однако, как показывает практика, там ничего белорусам не светит.
Их футбол деградирует синхронно с государственными институтами. В клубном футболе беларусь – безальтернативно худшая Ассоциация Европы. На четырех клубы этой страны-подстилки заработали 0.625 балла, что меньше, чем у Андорры, Сан-Марино и Гибралтара. Футбол сборных недалеко убежал.
Сегодня беларусь проиграла Казахстану, оставшись на дне таблицы с двумя жалкими очками. Если позже Азербайджан не проиграет Словакии, то белорусы понизятся в Дивизион D.
А вот Казахстан в следующем розыгрыше Лиги наций сыграет в Дивизионе В. За тур до финиша Зайнутдинов и компания обеспечили себе победу в группе. Последний матч с азербайджанцами станет формальностью для Казахстана.
Словакия 21:45 Азербайджан
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Казахстан
|5
|4
|1
|0
|8-3
|+5
|13
|2
|Словакия
|4
|2
|0
|2
|3-3
|0
|6
|3
|Азербайджан
|4
|1
|1
|2
|2-3
|-1
|4
|4
|беларусь
|5
|0
|2
|3
|2-6
|-4
|2
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