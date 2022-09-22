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Лига наций. Дивизион С. Казахстан приструнил беларусь и досрочно выиграл группу

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Матчи в группах 1 и 3

Лига наций. Дивизион С. Казахстан приструнил беларусь и досрочно выиграл группу

Фото: Қазақстан Футбол Федерациясы / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В группах 1 и 3 Дивизиона С Лиги наций в четверг, 22-го сентября, состоялись матчи предпоследнего пятого тура.

Дивизион С

Группа 1

  • Турция 21:45 Люксембург
  • Литва 21:45 Фарерские острова

Группа 3

Казахстан - беларусь 2:1
Голы: Габышев 29, Зайнутдинов 79 – Савицкий 45+3

Беларуси не место среди цивилизованного мира до тех пор, пока эта страна не избавиться от влияния свихнувшейся россии. Но УЕФА крайне лоялен к агрессорам – даже допустил беларусь к жеребьевке отбора Евро-2024. Однако, как показывает практика, там ничего белорусам не светит.

Их футбол деградирует синхронно с государственными институтами. В клубном футболе беларусь – безальтернативно худшая Ассоциация Европы. На четырех клубы этой страны-подстилки заработали 0.625 балла, что меньше, чем у Андорры, Сан-Марино и Гибралтара. Футбол сборных недалеко убежал.

Сегодня беларусь проиграла Казахстану, оставшись на дне таблицы с двумя жалкими очками. Если позже Азербайджан не проиграет Словакии, то белорусы понизятся в Дивизион D.

А вот Казахстан в следующем розыгрыше Лиги наций сыграет в Дивизионе В. За тур до финиша Зайнутдинов и компания обеспечили себе победу в группе. Последний матч с азербайджанцами станет формальностью для Казахстана.

Словакия 21:45 Азербайджан

# Команда И В Н П М РМ О
1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 +5 13
2 Словакия 4 2 0 2 3-3 0 6
3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 -1 4
4 беларусь 5 0 2 3 2-6 -4 2

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В статье: Казахстан Лига Наций
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Комментарии (1)
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Харьковчанин (Харків)
22.09.2022 в 20:31
Ура, Қазақстан!
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