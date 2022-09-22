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Лига наций. Дивизион D. Молдова бьет лидера группы, выдвигая свои претензии

Лига наций УЕФА
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Матчи группы 1

Лига наций. Дивизион D. Молдова бьет лидера группы, выдвигая свои претензии

Фото: Latvia national football team

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В группе 1 Дивизиона D Лиги наций состоялись матчи предпоследнего пятого тура

Дивизион D

Группа 1

Латвия – Молдова 1:2
Голы: Икауникс 55 – Ревенко 26, Николаеску 45

Критического для Латвии ничего не случилось, но результат можно расценивать как тревожный звоночек. И как призыв к тому, что в последнем туре не будет права на ошибку – можно потерять первое место и путевку в Дивизион С.

Гостевой матч у Молдовы Латвия выиграла 4:2, а дома проиграла 1:2. За тур до конца дистанции разница между командами составляет всего два очка, что обещает интригу вплоть до финишной ленточки.

В контексте сегодняшнего матча отметим игру за Латвию экс-представителей УПЛ – Каспарса Дубры (полный матч) и Андрейса Цыганикса (82 минуты). У сборной Молдовы в запасе просидел 36-летний Вадим Болохан. Давным-давно он играл за "Зарю", "Севастополь", "Закарпатье" и "Карпаты".

В заключительном туре Латвия сыграет против Андорры, а Молдова – против Лихтенштейна. Поражение балтийцев может стоить им первого места, если победит конкурент. Ничья устроит Латвию благодаря лучшей статистике личных матчей с Молдовой.

Лихтенштейн 21:45 Андорра

# Команда И В Н П М РМ О
1 Латвия 5 4 0 1 11-4 +7 12
2 Молдова 5 3 1 1 8-6 +2 10
3 Андорра 4 1 1 2 3-6 -3 4
4 Лихтенштейн 4 0 0 4 1-7 -6 0

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В статье: Латвия Молдова Лига Наций
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