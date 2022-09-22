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Лига наций. Дивизион D. Молдова бьет лидера группы, выдвигая свои претензии
Матчи группы 1
Фото: Latvia national football team
В группе 1 Дивизиона D Лиги наций состоялись матчи предпоследнего пятого тура
Дивизион D
Латвия – Молдова 1:2
Голы: Икауникс 55 – Ревенко 26, Николаеску 45
Критического для Латвии ничего не случилось, но результат можно расценивать как тревожный звоночек. И как призыв к тому, что в последнем туре не будет права на ошибку – можно потерять первое место и путевку в Дивизион С.
Гостевой матч у Молдовы Латвия выиграла 4:2, а дома проиграла 1:2. За тур до конца дистанции разница между командами составляет всего два очка, что обещает интригу вплоть до финишной ленточки.
В контексте сегодняшнего матча отметим игру за Латвию экс-представителей УПЛ – Каспарса Дубры (полный матч) и Андрейса Цыганикса (82 минуты). У сборной Молдовы в запасе просидел 36-летний Вадим Болохан. Давным-давно он играл за "Зарю", "Севастополь", "Закарпатье" и "Карпаты".
В заключительном туре Латвия сыграет против Андорры, а Молдова – против Лихтенштейна. Поражение балтийцев может стоить им первого места, если победит конкурент. Ничья устроит Латвию благодаря лучшей статистике личных матчей с Молдовой.
Лихтенштейн 21:45 Андорра
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Латвия
|5
|4
|0
|1
|11-4
|+7
|12
|2
|Молдова
|5
|3
|1
|1
|8-6
|+2
|10
|3
|Андорра
|4
|1
|1
|2
|3-6
|-3
|4
|4
|Лихтенштейн
|4
|0
|0
|4
|1-7
|-6
|0
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