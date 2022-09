Лига наций. Бельгия - Уэльс 2:1. Кевин Де Брюйне незаменим 

Сборная Бельгии сохраняет шансы на победу в своей группе Лиги наций. Достаточно в последнем туре обыграть на выезде Нидерланды 3:0. Звучит фантастически, но в футболе возможны любые результаты. В конечном итоге, это просто матч одиннадцать на одиннадцать.

В четверг вечером Бельгия нанесла Уэльсу четвертое поражение в группе. Команда Роба Пейджа снова забила сопернику (как и во всех предыдущих матчах группы), но уступила с минимальным перевесом в счете.

Первый тайм был полностью за бельгийцами. Гости выглядели равным соперником для Бельгии в первые десять минут, но после мяча де Брюйне отступили к своим воротам.

Голевой пас на Де Брюйне отдал Миши Батшуайи, удачно сегодня заменивший Ромелу Лукаку. Форвард “Бешикташа” открылся на фланге, обыграл защитника и выкатил мяч на линию штрафной под удар Де Брюйне. Очень странно, что вокруг лидера “Сити” в радиусе полутора-двух метров не было соперников. Де Брюйне получил мяч, прицелился, и положил его в угол. Реакция Хеннесси была запоздалой.

Через 25 минут уже Де Брюйне отметился голевой на Батшуайи. В этот раз хавбек “Сити” открылся на полуфланге и выполнил прострел в штрафную на экс-нападающего “Челси” – 2:0.

???????? Michy Batshuayi with goals in back-to-back games for Belgium ????#NationsLeague | @mbatshuayi pic.twitter.com/DCpbf54S00