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Лига наций. Бельгия - Уэльс 2:1. Кевин Де Брюйне незаменим
Хавбек Сити и Миши Батшуайи оформили 1+1 в победном матче
Фото: twitter.com/EURO2024/Автор - невідомий
Сборная Бельгии сохраняет шансы на победу в своей группе Лиги наций. Достаточно в последнем туре обыграть на выезде Нидерланды 3:0. Звучит фантастически, но в футболе возможны любые результаты. В конечном итоге, это просто матч одиннадцать на одиннадцать.
В четверг вечером Бельгия нанесла Уэльсу четвертое поражение в группе. Команда Роба Пейджа снова забила сопернику (как и во всех предыдущих матчах группы), но уступила с минимальным перевесом в счете.
Первый тайм был полностью за бельгийцами. Гости выглядели равным соперником для Бельгии в первые десять минут, но после мяча де Брюйне отступили к своим воротам.
Голевой пас на Де Брюйне отдал Миши Батшуайи, удачно сегодня заменивший Ромелу Лукаку. Форвард “Бешикташа” открылся на фланге, обыграл защитника и выкатил мяч на линию штрафной под удар Де Брюйне. Очень странно, что вокруг лидера “Сити” в радиусе полутора-двух метров не было соперников. Де Брюйне получил мяч, прицелился, и положил его в угол. Реакция Хеннесси была запоздалой.
Через 25 минут уже Де Брюйне отметился голевой на Батшуайи. В этот раз хавбек “Сити” открылся на полуфланге и выполнил прострел в штрафную на экс-нападающего “Челси” – 2:0.
???????? Michy Batshuayi with goals in back-to-back games for Belgium ????#NationsLeague | @mbatshuayi pic.twitter.com/DCpbf54S00— UEFA Nations League (@EURO2024) September 22, 2022
В первом тайме мог забивать еще Де Брюйне, но его удар приняла на себя штанга. Очень живо смотрелся Эден Азар, создавший пару полеголевых ситуаций, активно подключался к атакам сборной Бельгии и Тома Менье.
Уэльс ответил своим моментом только под конец тайма. После стандарта пробивал головой Родон и мяч с ворот вынес Витцель, а с добиванием Ампаду справился Куртуа.
Для сборной Бельгии это был намек – расслабляться нельзя. Но все на второй тайм команда Роберто Мартинеса вышла менее сконцентрированный, заметно упала интенсивность в действиях у чужих ворот, и на своей половине поля хозяева больше позволяли сопернику. В результате Уэльс отыграл один гол – хорошей передачей Джонсона воспользовался Мур.
Оставалось играть более 40 минут, но что-то еще значительное у ворот Куртуа Уэльсу создать не удалось. Правда и Бельгия так и не вернулась к качеству игры первого тайма. В конце игры хозяева были близки к третьему голу, но рефери после просмотра VAR отменил пенальти за фол на Де Брюйне.
2:1 – все решится в воскресенье, 25 сентября.
Лига наций, лига A, группа 4, пятый тур. Брюссель, “Стад Руа Бодуэн”
Бельгия – Уэльс 2:1
Голы: Де Брюйне 10, Батшуайи 37 – Мур 50
Бельгия: Куртуа – Дебаст, Алдервейрелд, Вертонген – Менье, Витцель, Тилеманс (Ванакен 75), Карраско (Мертенс 65) – Де Брюйне (де Кетеларе 90+1), Батшуайи (Опенда 65), Азар (Троссард 65)
Уэльс: Хеннесси – Норрингтон-Дэвис (Робертс 84), Родон, Мифем – Уильямс, Ампаду, Смит (Моррелл 64), Робертс – Джеймс, Джонсон – Мур (Бэйл 64)
Предупреждения: Мифем 49, Ампаду 59, Бэйл 80
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Нидерланды
|5
|4
|1
|0
|13-6
|+7
|13
|2
|Бельгия
|5
|3
|1
|1
|11-7
|+4
|10
|3
|Польша
|5
|1
|1
|3
|5-12
|-7
|4
|4
|Уэльс
|5
|0
|1
|4
|6-10
|-4
|1
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