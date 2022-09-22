Лига наций. Бельгия - Уэльс 2:1. Кевин Де Брюйне незаменим 

Сборная Бельгии сохраняет шансы на победу в своей группе Лиги наций. Достаточно в последнем туре обыграть на выезде Нидерланды 3:0. Звучит фантастически, но в футболе возможны любые результаты. В конечном итоге, это просто матч одиннадцать на одиннадцать.

В четверг вечером Бельгия нанесла Уэльсу четвертое поражение в группе. Команда Роба Пейджа снова забила сопернику (как и во всех предыдущих матчах группы), но уступила с минимальным перевесом в счете.

Первый тайм был полностью за бельгийцами. Гости выглядели равным соперником для Бельгии в первые десять минут, но после мяча де Брюйне отступили к своим воротам.

Голевой пас на Де Брюйне отдал Миши Батшуайи, удачно сегодня заменивший Ромелу Лукаку. Форвард “Бешикташа” открылся на фланге, обыграл защитника и выкатил мяч на линию штрафной под удар Де Брюйне. Очень странно, что вокруг лидера “Сити” в радиусе полутора-двух метров не было соперников. Де Брюйне получил мяч, прицелился, и положил его в угол. Реакция Хеннесси была запоздалой.

Через 25 минут уже Де Брюйне отметился голевой на Батшуайи. В этот раз хавбек “Сити” открылся на полуфланге и выполнил прострел в штрафную на экс-нападающего “Челси” – 2:0.

???????? Michy Batshuayi with goals in back-to-back games for Belgium ????#NationsLeague | @mbatshuayi pic.twitter.com/DCpbf54S00 — UEFA Nations League (@EURO2024) September 22, 2022

В первом тайме мог забивать еще Де Брюйне, но его удар приняла на себя штанга. Очень живо смотрелся Эден Азар, создавший пару полеголевых ситуаций, активно подключался к атакам сборной Бельгии и Тома Менье.

Уэльс ответил своим моментом только под конец тайма. После стандарта пробивал головой Родон и мяч с ворот вынес Витцель, а с добиванием Ампаду справился Куртуа.

Для сборной Бельгии это был намек – расслабляться нельзя. Но все на второй тайм команда Роберто Мартинеса вышла менее сконцентрированный, заметно упала интенсивность в действиях у чужих ворот, и на своей половине поля хозяева больше позволяли сопернику. В результате Уэльс отыграл один гол – хорошей передачей Джонсона воспользовался Мур.

Оставалось играть более 40 минут, но что-то еще значительное у ворот Куртуа Уэльсу создать не удалось. Правда и Бельгия так и не вернулась к качеству игры первого тайма. В конце игры хозяева были близки к третьему голу, но рефери после просмотра VAR отменил пенальти за фол на Де Брюйне.

2:1 – все решится в воскресенье, 25 сентября.

Лига наций, лига A, группа 4, пятый тур. Брюссель, “Стад Руа Бодуэн”

Бельгия – Уэльс 2:1

Голы: Де Брюйне 10, Батшуайи 37 – Мур 50

Бельгия: Куртуа – Дебаст, Алдервейрелд, Вертонген – Менье, Витцель, Тилеманс (Ванакен 75), Карраско (Мертенс 65) – Де Брюйне (де Кетеларе 90+1), Батшуайи (Опенда 65), Азар (Троссард 65)

Уэльс: Хеннесси – Норрингтон-Дэвис (Робертс 84), Родон, Мифем – Уильямс, Ампаду, Смит (Моррелл 64), Робертс – Джеймс, Джонсон – Мур (Бэйл 64)

Предупреждения: Мифем 49, Ампаду 59, Бэйл 80