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Лига наций. Франция - Австрия 2:0. А им точно нужен Бензема?

Лига наций УЕФА
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Чемпионы мира прервали неудачную серию

Лига наций. Франция - Австрия 2:0. А им точно нужен Бензема?

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Франция ярко и без малейших проблем обыграла Австрию и покинула последнее место в группе Лиги наций. Серия из 4 матчей без побед осталась позади.

О перипетиях матча рассказывать особо нечего - это была одна сплошная атака хозяев от начала и до конца. У Австрии за весь матч ни единого момента или хотя бы удара в створ ворот. План Ральфа Рангника, если даже и существовал, то провалился.

Касательно Франции, то у нее сегодня работало все. Мбаппе, как и полагается, был лидером и заводилой всех опасных акций; Гризманн здорово связывал полузащиту с нападением; Жиру выигрывал силовую борьбу; Чуамени сыграл на позиции Погба лучше самого Погба.

В итоге все это чудом не закончилось разгромом. Мбаппе уже на старте забил, но из офсайда. Потом Килиан не реализовал выход один на один, смешно завалившись перед ударом. Двойной шанс Чуамени - Гризманна после углового каким-то чудом отразил Пентц - это вообще момент всего матча, а то и игрового дня.

С другой стороны, постоянно так продолжаться не могло, и во втором тайме "Трехцветных" таки прорвало. Сперва Мбаппе закончил голом сольный проход слева в центр через 3-4 соперников, а удвоил перевес дуэт ветеранов - Гризманн навесил, а Жиру вколотил мяч в ворота, перевисев оппонента в воздухе.

Уже далеко не первый раз складывается впечатление, что Франция Дешама куда эффективнее играет именно с Оливье, а не Каримом Бензема - даром что тот индивидуально сильнее. Интересно, перед Катаром выводы какие-то будут сделаны?

Ну, и еще выводы надо делать Австрии. Команда ее уровня не может настолько слабо и бесхарактерно проигрывать никому. Это был словно косплей вчерашнего выступления Украины в Глазго. И точно так же, как у нас заговорили про отставку Петракова, в Австрии непременно задумаются об уходе Рангника. Дела у экс-тренера "МЮ" идут совсем слабо - от того и последнее место в группе ЛН.

5-й тур Лиги наций. Сен-Дени. "Стад де Франс"

Франция - Австрия - 2:0

Голы: Мбаппе, 56, Жиру, 65

Франция: Меньян (Ареоля, 46) - Кунде (Салиба, 23), Варан, Бадиашиле - Клосс, Чуамени, Фофана, Менди - Гризманн (Дембеле, 79) - Жиру (Нкунку, 79), Мбаппе (Коло Муани, 90+2)

Австрия: Пентц - Триммель, Линхарт, Алаба (Пош, 70), Вебер - Вайманн (Любичич, 50), Шлагер, Зивальд, Забитцер (Шмид, 69) - Арнаутович (Грегорич, 64), Онисиво (Баумгартнер, 64)

Предупреждение: Вайманн, 38

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В статье: Австрия Франция
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