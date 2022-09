Лига наций. Франция - Австрия 2:0. А им точно нужен Бензема?

Франция ярко и без малейших проблем обыграла Австрию и покинула последнее место в группе Лиги наций. Серия из 4 матчей без побед осталась позади.

О перипетиях матча рассказывать особо нечего - это была одна сплошная атака хозяев от начала и до конца. У Австрии за весь матч ни единого момента или хотя бы удара в створ ворот. План Ральфа Рангника, если даже и существовал, то провалился.

Касательно Франции, то у нее сегодня работало все. Мбаппе, как и полагается, был лидером и заводилой всех опасных акций; Гризманн здорово связывал полузащиту с нападением; Жиру выигрывал силовую борьбу; Чуамени сыграл на позиции Погба лучше самого Погба.

103&95 - Marko Arnautovic is making his 103rd international appearance for Austria today, equalling the record for most appearances previously held by Andreas Herzog. David Alaba is making his 95th appearance for Austria, which sees him equal Toni Polster's record. Bro's. #FRAAUT pic.twitter.com/5VHv7ijiIX