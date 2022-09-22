Лига наций. Франция - Австрия 2:0. А им точно нужен Бензема?

Франция ярко и без малейших проблем обыграла Австрию и покинула последнее место в группе Лиги наций. Серия из 4 матчей без побед осталась позади.

О перипетиях матча рассказывать особо нечего - это была одна сплошная атака хозяев от начала и до конца. У Австрии за весь матч ни единого момента или хотя бы удара в створ ворот. План Ральфа Рангника, если даже и существовал, то провалился.

Касательно Франции, то у нее сегодня работало все. Мбаппе, как и полагается, был лидером и заводилой всех опасных акций; Гризманн здорово связывал полузащиту с нападением; Жиру выигрывал силовую борьбу; Чуамени сыграл на позиции Погба лучше самого Погба.

103&95 - Marko Arnautovic is making his 103rd international appearance for Austria today, equalling the record for most appearances previously held by Andreas Herzog. David Alaba is making his 95th appearance for Austria, which sees him equal Toni Polster's record. Bro's. #FRAAUT pic.twitter.com/5VHv7ijiIX — OptaFranz (@OptaFranz) September 22, 2022

В итоге все это чудом не закончилось разгромом. Мбаппе уже на старте забил, но из офсайда. Потом Килиан не реализовал выход один на один, смешно завалившись перед ударом. Двойной шанс Чуамени - Гризманна после углового каким-то чудом отразил Пентц - это вообще момент всего матча, а то и игрового дня.

С другой стороны, постоянно так продолжаться не могло, и во втором тайме "Трехцветных" таки прорвало. Сперва Мбаппе закончил голом сольный проход слева в центр через 3-4 соперников, а удвоил перевес дуэт ветеранов - Гризманн навесил, а Жиру вколотил мяч в ворота, перевисев оппонента в воздухе.

Уже далеко не первый раз складывается впечатление, что Франция Дешама куда эффективнее играет именно с Оливье, а не Каримом Бензема - даром что тот индивидуально сильнее. Интересно, перед Катаром выводы какие-то будут сделаны?

35y & 357d - Thanks to his goal against Austria, Olivier Giroud becomes tonight, at 35 years and 357 days, the oldest French team goalscorer, overtaking Roger Marche (35 years and 287 days in December 1959 against Spain). Soldier. #FRAAUT pic.twitter.com/EayAAVuoLj — OptaJean (@OptaJean) September 22, 2022

Ну, и еще выводы надо делать Австрии. Команда ее уровня не может настолько слабо и бесхарактерно проигрывать никому. Это был словно косплей вчерашнего выступления Украины в Глазго. И точно так же, как у нас заговорили про отставку Петракова, в Австрии непременно задумаются об уходе Рангника. Дела у экс-тренера "МЮ" идут совсем слабо - от того и последнее место в группе ЛН.

5-й тур Лиги наций. Сен-Дени. "Стад де Франс"

Франция - Австрия - 2:0

Голы: Мбаппе, 56, Жиру, 65

Франция: Меньян (Ареоля, 46) - Кунде (Салиба, 23), Варан, Бадиашиле - Клосс, Чуамени, Фофана, Менди - Гризманн (Дембеле, 79) - Жиру (Нкунку, 79), Мбаппе (Коло Муани, 90+2)

Австрия: Пентц - Триммель, Линхарт, Алаба (Пош, 70), Вебер - Вайманн (Любичич, 50), Шлагер, Зивальд, Забитцер (Шмид, 69) - Арнаутович (Грегорич, 64), Онисиво (Баумгартнер, 64)

Предупреждение: Вайманн, 38