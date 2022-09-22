Лига наций. Нидерланды уверенно обыграли Польшу в гостях

Лига наций, пятый тур

Дивизион А, группа 4

"Народовый" (Варшава)

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

В принципе, Польше уже ничего не нужно в текущем розыгрыше Лиги наций, кроме как не пропустить вперед себя Уэльс в последнем туре. Тогда "кадра" сохранит за собой место в элитном дивизионе, а выше в этом квартете не дали посоревноваться результаты против топов. А вот у Нидерландов другая история – благодаря сегодняшней победе они в шаге от второго в истории Финала четырех ЛН.

Начался матч неприятно, ведь сразу же на второй минуте Копмайнерс травмировался и с помощью врачей покинул поле. Вместо опорника вышел атакующий игрок Бергхюйс – и такая схема Ван Гала сработала.

На 12-й минуте Блинд получил хороший шанс расстрелять ворота Щенсного, но в падении боковыми ножницами не попал по мячу, который летел по очень удобной траектории. Не хватило акробатики 32-летнему игроку. Но вот уже через три минуты гости открыли счет: поляки в обороне наошибались, благодаря чему Гакпо без проблем замкнул прострел Думфриса.

Первый тайм не был интенсивным. Шоковое из-за травмы начало матча сбило обоих с толку, а пропущенный гол и тем более выбил "кадру" из колеи. Собственно, на старте второго тайма нидерландцы начали с того же, ведь произошла вынужденная замена Депая.

Кроме того, поляки еще и очень оживленно начали играть после перерыва. Однако, хотя и было все интенсивно, к остроте это не привело. А вот гостям хватило одного момента имени Янсенна-Бергуейна, чтобы последний своим голом окончательно убил интригу в матче.

По сути, как и была практически уничтожена интрига и в целом в группе. Чтобы Бельгии сдвинуть Нидерланды с первого места ей нужно побеждать "оранье" в заключительном туре хотя бы в три гола (забивая при этом пять), а Уэльсу, чтобы избежать вылета в низший дивизион, нужна победа над Польшей. Вроде и предсказуемый результат, однако с ноткой надежды на хоть какую-то драму.

Польша – Нидерланды 0:2

Голы: Гакпо 14, Бергуейн 60

Польша: Щенсны – Беднарек, Глик Кипотр – Франковский (Берешинский 79), Криховяк, Линетти (Милик 46), Залевский (Скурас 70) – Шиманский (Клих 70), Зелинский (Леговский 86) – Левандовский

Нидерланды: Пасвер – Тимбер, ван Дейк, Аке – Думфрис, Копмайнерс (Берхгюйс 6 (Тейлор 75)), де Йонг (де Рон 46), Блид – Гакпо – Бергуейн (Вегхорст 75), Депай (Янссен 52)

Предупреждения: Щенсны 85 – Аке 32, Гакпо 61, Янссен 82, Вегхорст 85