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Лига наций. Нидерланды уверенно обыграли Польшу в гостях
У "оранье" почти нет шансов непопасть в Финал четырех
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига наций, пятый тур
Дивизион А, группа 4
"Народовый" (Варшава)
Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)
В принципе, Польше уже ничего не нужно в текущем розыгрыше Лиги наций, кроме как не пропустить вперед себя Уэльс в последнем туре. Тогда "кадра" сохранит за собой место в элитном дивизионе, а выше в этом квартете не дали посоревноваться результаты против топов. А вот у Нидерландов другая история – благодаря сегодняшней победе они в шаге от второго в истории Финала четырех ЛН.
Начался матч неприятно, ведь сразу же на второй минуте Копмайнерс травмировался и с помощью врачей покинул поле. Вместо опорника вышел атакующий игрок Бергхюйс – и такая схема Ван Гала сработала.
На 12-й минуте Блинд получил хороший шанс расстрелять ворота Щенсного, но в падении боковыми ножницами не попал по мячу, который летел по очень удобной траектории. Не хватило акробатики 32-летнему игроку. Но вот уже через три минуты гости открыли счет: поляки в обороне наошибались, благодаря чему Гакпо без проблем замкнул прострел Думфриса.
CODYYYYY GAKPOOOO! ????????#NationsLeague #POLNED pic.twitter.com/LRVH0qcDfB— OnsOranje (@OnsOranje) September 22, 2022
Первый тайм не был интенсивным. Шоковое из-за травмы начало матча сбило обоих с толку, а пропущенный гол и тем более выбил "кадру" из колеи. Собственно, на старте второго тайма нидерландцы начали с того же, ведь произошла вынужденная замена Депая.
Кроме того, поляки еще и очень оживленно начали играть после перерыва. Однако, хотя и было все интенсивно, к остроте это не привело. А вот гостям хватило одного момента имени Янсенна-Бергуейна, чтобы последний своим голом окончательно убил интригу в матче.
По сути, как и была практически уничтожена интрига и в целом в группе. Чтобы Бельгии сдвинуть Нидерланды с первого места ей нужно побеждать "оранье" в заключительном туре хотя бы в три гола (забивая при этом пять), а Уэльсу, чтобы избежать вылета в низший дивизион, нужна победа над Польшей. Вроде и предсказуемый результат, однако с ноткой надежды на хоть какую-то драму.
Польша – Нидерланды 0:2
Голы: Гакпо 14, Бергуейн 60
Польша: Щенсны – Беднарек, Глик Кипотр – Франковский (Берешинский 79), Криховяк, Линетти (Милик 46), Залевский (Скурас 70) – Шиманский (Клих 70), Зелинский (Леговский 86) – Левандовский
Нидерланды: Пасвер – Тимбер, ван Дейк, Аке – Думфрис, Копмайнерс (Берхгюйс 6 (Тейлор 75)), де Йонг (де Рон 46), Блид – Гакпо – Бергуейн (Вегхорст 75), Депай (Янссен 52)
Предупреждения: Щенсны 85 – Аке 32, Гакпо 61, Янссен 82, Вегхорст 85
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