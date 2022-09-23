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Армения – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги наций
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Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 5-го тура группового раунда Лиги наций между сборными Армении и Украины.
Летом у подопечных Петракова не возникло абсолютно никаких проблем с армянами – уверенная победа 3:0 и лишь парочка допущенных моментов у своих ворот. Сейчас ставки в группе Украины выросли, "сине-желтые" уже не лидер квартета, а Армения наверняка постарается больно укусить нашу команду. Будет ли у тренерского штаба внятный план на игру? Какой состав выставит Александр Васильевич? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 24 октября – в 15:50 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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