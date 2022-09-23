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Армения – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги наций

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

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Армения – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги наций

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 5-го тура группового раунда Лиги наций между сборными Армении и Украины.

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Летом у подопечных Петракова не возникло абсолютно никаких проблем с армянами – уверенная победа 3:0 и лишь парочка допущенных моментов у своих ворот. Сейчас ставки в группе Украины выросли, "сине-желтые" уже не лидер квартета, а Армения наверняка постарается больно укусить нашу команду. Будет ли у тренерского штаба внятный план на игру? Какой состав выставит Александр Васильевич? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 24 октября – в 15:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Украина Армения Лига Наций Трансляция Аудио онлайн стрим
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
23.09.2022 в 11:01
если ещё армянам продуют --хана а ответку с Шотландией опять продуют или ничья которая нам не поможет
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