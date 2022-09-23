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Армения - Украина: где и когда смотреть матч Лиги Наций

Лига наций УЕФА
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Армения - Украина: где и когда смотреть матч Лиги Наций

Фото: Марк Скейтс SNS Group

UA-Футбол
Новина українською

Поражение 0:3 в Глазго больно ударило не только по самолюбию команды Петракова, но и по турнирным перспективам. За два тура до финиша Лиги Наций, Украина находится в качестве догоняющей, однако шесть балов на финише с вероятностью в сто процентов выведут "сине-желтых" в дивизион А. Главное - эти самые шесть балов добыть.

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В качестве первого оппонента команду Петракова будет ждать Армения. Коллектив идет последним в группе и вряд ли может мечтать о больших свершениях, однако недооценивать их не стоит. В первом туре они уже обыграли Ирландию, а после час времени удерживали ничью против Украины. Взломать оборону Армении - не самая простая задача.

Смотрите матч Лиги Наций дивизиона В в субботу, 24-го сентября. Начало игры в 16:00. Организатором трансляции встречи будет телеканал "ICTV", однако саму игру бесплатно можно будет увидеть в эфире Национального телевизионного марафона (каналы "ICTV", "1+1", "Интер", "Суспільне" и другие). Также матч будет транслироваться на официальном Youtube-канал "УАФ".

Трансляция на указанных платформах будет только на территории Украины. Игра также не будет показана на спутниковом телевидении.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Армения - Украина на UA-Футбол >>

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В статье: Украина Армения
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