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Сборная Франции из-за травмы потеряла голкипера Милана и защитника Барсы
Кадровые потери
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Милана" и сборной Франции Майк Меньян получил травму во время встречи Лиги наций против команды Австрии (2:0).
27-летний кипер вышел в стартовом составе и после перерыва был заменен на Альфонса Ареола. По данным L’Équipe, у Меньяна травма икроножной мышцы.
Поединок не смог доиграть из-за травмы и защитник "Барселоны" Жюль Кунде - он покинул поле на 23-й минуте встречи. Вероятно, что у игрока повреждение мышцы.
Оба футболиста из-за этого не помогут команде Дидье Дешама в воскресном матче против Дании (25 сентября).
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