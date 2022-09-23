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Сборная Франции из-за травмы потеряла голкипера Милана и защитника Барсы

Лига наций УЕФА
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Кадровые потери

Сборная Франции из-за травмы потеряла голкипера Милана и защитника Барсы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Милана" и сборной Франции Майк Меньян получил травму во время встречи Лиги наций против команды Австрии (2:0).

27-летний кипер вышел в стартовом составе и после перерыва был заменен на Альфонса Ареола. По данным L’Équipe, у Меньяна травма икроножной мышцы.

Поединок не смог доиграть из-за травмы и защитник "Барселоны" Жюль Кунде - он покинул поле на 23-й минуте встречи. Вероятно, что у игрока повреждение мышцы.

Оба футболиста из-за этого не помогут команде Дидье Дешама в воскресном матче против Дании (25 сентября).

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В статье: Австрия Франция Майк Меньян
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Источник:
L’Équipe

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