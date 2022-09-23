Лига наций. Дивизион С. Бриллиант Наполи помог Грузии победить Зайкова и компанию

В Дивизионе С Лиги наций 2022/23 состоялись матчи пятого тура в группе 4

Дивизион С, группа 4

Грузия – Северная Македония 2:0

Голы: Миовски 35 (автогол), Кварацхелия 64

Сборная Северной Македонии безвозвратно потеряла звезду мирового масштаба (Горана Пандева). Сборная Грузии именно сейчас обретает звезду мирового масштаба – Хвича Кварацхелия взорвал Серию А, продолжая забивать за "Наполи". А сегодня он забил свой очередной гол за сборную Грузии. Да и автогол, который помог Грузии выйти вперед, состоялся после активности Кварацхелии.

У команды Вилли Саньоля все работало как следует. Старательный Зивзивадзе ("Фехервар") исполнил ассист на гол Кварацхелии, Гео Цитаишвили постоянно напрягал своего визави - представителя УПЛ Гойко Зайкова.

Этот результат помог грузинам выиграть группу и заранее гарантировать себе повышение в Дивизион В. Заслуженно.

Болгария – Гибралтар