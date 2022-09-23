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Лига наций. Дивизион С. Бриллиант Наполи помог Грузии победить Зайкова и компанию

Лига наций УЕФА
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Вместе с этим грузины обеспечили себе повышение в классе

Лига наций. Дивизион С. Бриллиант Наполи помог Грузии победить Зайкова и компанию

Фото: rubin-kazan.ru/ автор неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В Дивизионе С Лиги наций 2022/23 состоялись матчи пятого тура в группе 4

Дивизион С, группа 4

Грузия – Северная Македония 2:0
Голы: Миовски 35 (автогол), Кварацхелия 64

Сборная Северной Македонии безвозвратно потеряла звезду мирового масштаба (Горана Пандева). Сборная Грузии именно сейчас обретает звезду мирового масштаба – Хвича Кварацхелия взорвал Серию А, продолжая забивать за "Наполи". А сегодня он забил свой очередной гол за сборную Грузии. Да и автогол, который помог Грузии выйти вперед, состоялся после активности Кварацхелии.

У команды Вилли Саньоля все работало как следует. Старательный Зивзивадзе ("Фехервар") исполнил ассист на гол Кварацхелии, Гео Цитаишвили постоянно напрягал своего визави - представителя УПЛ Гойко Зайкова.

Этот результат помог грузинам выиграть группу и заранее гарантировать себе повышение в Дивизион В. Заслуженно.

Болгария – Гибралтар

# Команда И В Н П М РМ О
1 Грузия 5 4 1 0 14-2 +12 13
2 Северная Македония 5 2 1 2 7-6 +1 7
3 Болгария 4 0 3 1 4-7 -3 3
4 Гибралтар 4 0 1 3 1-11 -10 1

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В статье: Болгария Грузия Северная Македония Гибралтар Лига Наций
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