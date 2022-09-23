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Лига наций. Дивизион С. Бриллиант Наполи помог Грузии победить Зайкова и компанию
Вместе с этим грузины обеспечили себе повышение в классе
Фото: rubin-kazan.ru/ автор неизвестен
В Дивизионе С Лиги наций 2022/23 состоялись матчи пятого тура в группе 4
Грузия – Северная Македония 2:0
Голы: Миовски 35 (автогол), Кварацхелия 64
Сборная Северной Македонии безвозвратно потеряла звезду мирового масштаба (Горана Пандева). Сборная Грузии именно сейчас обретает звезду мирового масштаба – Хвича Кварацхелия взорвал Серию А, продолжая забивать за "Наполи". А сегодня он забил свой очередной гол за сборную Грузии. Да и автогол, который помог Грузии выйти вперед, состоялся после активности Кварацхелии.
У команды Вилли Саньоля все работало как следует. Старательный Зивзивадзе ("Фехервар") исполнил ассист на гол Кварацхелии, Гео Цитаишвили постоянно напрягал своего визави - представителя УПЛ Гойко Зайкова.
Этот результат помог грузинам выиграть группу и заранее гарантировать себе повышение в Дивизион В. Заслуженно.
Болгария – Гибралтар
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Грузия
|5
|4
|1
|0
|14-2
|+12
|13
|2
|Северная Македония
|5
|2
|1
|2
|7-6
|+1
|7
|3
|Болгария
|4
|0
|3
|1
|4-7
|-3
|3
|4
|Гибралтар
|4
|0
|1
|3
|1-11
|-10
|1
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