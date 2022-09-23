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Лига наций. Зенев до сих пор тянет Эстонию

Лига наций УЕФА
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Балтийцы выиграли свою группу

Лига наций. Зенев до сих пор тянет Эстонию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Дивизион D. Группа 2

Эстония – Мальта 2:1
Голы: Саппинен (пен.) 45, Анье 86 – Тума (пен.) 55

Удаление: Болг 45 (прямая красная, Мальта)

Эстония попала в группу 2 Дивизиона D Лиги наций. Здесь всего три команды, среди которых Сан-Марино оказался статистом (ноль очков после трех матчей). Борьбу за повышение в классе вели между собой Эстония и Мальта.

Балтийцы ожидаемо оказались сильнее. Победа 2:0 над Сан-Марино и дважды по 2:1 над Мальтой. В сегодняшнем матче против островитян эстонцы, однако, изрядно намучились. Соперник с 45-й минуты играл в меньшинстве (тогда же пропустил с пенальти), но умудрился отыграться и держать ничейный результат почти до конца основного времени. Лишь на 86-й минуте забил опытный Генри Анье – после передачи супер-опытного Сергея Зенева. Да-да, он до сих пор приносит пользу своей сборной.

Эстония перед последним матчем группы на три очка опережает Мальту, которая уже закончила свою программу. Твердое первое место.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Эстония 3 3 0 0 6-2 +4 9
2 Мальта 4 2 0 2 5-4 +1 6
3 Сан-Марино 3 0 0 3 0-5 -5 0
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В статье: Мальта Эстония Лига Наций
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