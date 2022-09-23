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Лига наций. Зенев до сих пор тянет Эстонию
Балтийцы выиграли свою группу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эстония – Мальта 2:1
Голы: Саппинен (пен.) 45, Анье 86 – Тума (пен.) 55
Удаление: Болг 45 (прямая красная, Мальта)
Эстония попала в группу 2 Дивизиона D Лиги наций. Здесь всего три команды, среди которых Сан-Марино оказался статистом (ноль очков после трех матчей). Борьбу за повышение в классе вели между собой Эстония и Мальта.
Балтийцы ожидаемо оказались сильнее. Победа 2:0 над Сан-Марино и дважды по 2:1 над Мальтой. В сегодняшнем матче против островитян эстонцы, однако, изрядно намучились. Соперник с 45-й минуты играл в меньшинстве (тогда же пропустил с пенальти), но умудрился отыграться и держать ничейный результат почти до конца основного времени. Лишь на 86-й минуте забил опытный Генри Анье – после передачи супер-опытного Сергея Зенева. Да-да, он до сих пор приносит пользу своей сборной.
Эстония перед последним матчем группы на три очка опережает Мальту, которая уже закончила свою программу. Твердое первое место.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Эстония
|3
|3
|0
|0
|6-2
|+4
|9
|2
|Мальта
|4
|2
|0
|2
|5-4
|+1
|6
|3
|Сан-Марино
|3
|0
|0
|3
|0-5
|-5
|0
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