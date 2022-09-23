Лига наций. Дивизион В. Гола Пукки не хватило Финляндии для победы, Босния и Герцеговина выиграла группу

В группе 3 Дивизиона В Лиги наций 2022/23 состоялись два матча пятого тура. По итогу стали известны победитель и неудачник квартета.

Дивизион В, группа 3

Босния и Герцеговина - Черногория 1:0

Гол: Демирович 45

Босния и Герцеговина демонстрирует не стопроцентный результат, но остается единственной командой своей группы, которая еще не проигрывала. Собственно, это достижение помогло боснийцам заранее выиграть борьбу и обеспечить себе повышение в Дивизион В. Сегодня сработала связка нападающих Джеко – Демирович. Первый ассистировал – второй забил.

В последнем туре Босния и Герцеговина может играть в свое удовольствие. Можно пробовать молодежь, новые наработки, новую тактику – что угодно. Лучше уж такие ситуативные "товарищеские" матчи, чем сомнительная поездка в страну-агрессора, что надолго запятнает репутацией всей Ассоциации.

Финляндия - Румыния 1:1

Голы: Пукки 12 - Танасе 52

Финны могли уберечь себя от угрозы последнего места, но гола Пукки "суоми" не хватило. Румыния огрызалась и все же забила усилиями Банку (ассист) и Танасе (гол).

Весь матч в резерве Румынии просидел Тудор Белуце, недавно пробовавший свои силы в "Динамо".

Румыния все еще последняя, но имеет шанс покинуть зону вылета, если в последнем туре победит немотивированную Боснию и Герцеговину, а Черногория не проиграет Финляндии. Также румын удовлетворит ничья, если в параллельной встрече финны проиграют черногорцам.