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Лига наций. Дивизион В. Гола Пукки не хватило Финляндии для победы, Босния и Герцеговина выиграла группу

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Румыны все еще могут спастись от вылета

Лига наций. Дивизион В. Гола Пукки не хватило Финляндии для победы, Босния и Герцеговина выиграла группу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В группе 3 Дивизиона В Лиги наций 2022/23 состоялись два матча пятого тура. По итогу стали известны победитель и неудачник квартета.

Дивизион В, группа 3

Босния и Герцеговина - Черногория 1:0
Гол: Демирович 45

Босния и Герцеговина демонстрирует не стопроцентный результат, но остается единственной командой своей группы, которая еще не проигрывала. Собственно, это достижение помогло боснийцам заранее выиграть борьбу и обеспечить себе повышение в Дивизион В. Сегодня сработала связка нападающих Джеко – Демирович. Первый ассистировал – второй забил.

В последнем туре Босния и Герцеговина может играть в свое удовольствие. Можно пробовать молодежь, новые наработки, новую тактику – что угодно. Лучше уж такие ситуативные "товарищеские" матчи, чем сомнительная поездка в страну-агрессора, что надолго запятнает репутацией всей Ассоциации.

Финляндия - Румыния 1:1
Голы: Пукки 12 - Танасе 52

Финны могли уберечь себя от угрозы последнего места, но гола Пукки "суоми" не хватило. Румыния огрызалась и все же забила усилиями Банку (ассист) и Танасе (гол).

Весь матч в резерве Румынии просидел Тудор Белуце, недавно пробовавший свои силы в "Динамо".

Румыния все еще последняя, но имеет шанс покинуть зону вылета, если в последнем туре победит немотивированную Боснию и Герцеговину, а Черногория не проиграет Финляндии. Также румын удовлетворит ничья, если в параллельной встрече финны проиграют черногорцам.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Босния и Герцеговина 5 3 2 0 7-4 +3 11
2 Черногория 5 2 1 2 6-4 +2 7
3 Финляндия 5 1 2 2 6-6 0 5
4 Румыния 5 1 1 3 2-7 -5 4

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В статье: Босния и Герцеговина Румыния Финляндия Черногория Лига Наций
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