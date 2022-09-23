Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига наций. Дивизион В. Гола Пукки не хватило Финляндии для победы, Босния и Герцеговина выиграла группу
Румыны все еще могут спастись от вылета
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В группе 3 Дивизиона В Лиги наций 2022/23 состоялись два матча пятого тура. По итогу стали известны победитель и неудачник квартета.
Босния и Герцеговина - Черногория 1:0
Гол: Демирович 45
Босния и Герцеговина демонстрирует не стопроцентный результат, но остается единственной командой своей группы, которая еще не проигрывала. Собственно, это достижение помогло боснийцам заранее выиграть борьбу и обеспечить себе повышение в Дивизион В. Сегодня сработала связка нападающих Джеко – Демирович. Первый ассистировал – второй забил.
В последнем туре Босния и Герцеговина может играть в свое удовольствие. Можно пробовать молодежь, новые наработки, новую тактику – что угодно. Лучше уж такие ситуативные "товарищеские" матчи, чем сомнительная поездка в страну-агрессора, что надолго запятнает репутацией всей Ассоциации.
Финляндия - Румыния 1:1
Голы: Пукки 12 - Танасе 52
Финны могли уберечь себя от угрозы последнего места, но гола Пукки "суоми" не хватило. Румыния огрызалась и все же забила усилиями Банку (ассист) и Танасе (гол).
Весь матч в резерве Румынии просидел Тудор Белуце, недавно пробовавший свои силы в "Динамо".
Румыния все еще последняя, но имеет шанс покинуть зону вылета, если в последнем туре победит немотивированную Боснию и Герцеговину, а Черногория не проиграет Финляндии. Также румын удовлетворит ничья, если в параллельной встрече финны проиграют черногорцам.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Босния и Герцеговина
|5
|3
|2
|0
|7-4
|+3
|11
|2
|Черногория
|5
|2
|1
|2
|6-4
|+2
|7
|3
|Финляндия
|5
|1
|2
|2
|6-6
|0
|5
|4
|Румыния
|5
|1
|1
|3
|2-7
|-5
|4
Популярное сейчас
- Грилиш переспал с девушкой на вечеринке, по итогам которой Менди обвинили в изнасиловании
- Словакия U-21 - Украина U-21 3:2. Проигранная первая встреча
- Карточный домик Петракова. Почему Украина так безвольно уступила Шотландии. Аудиомнение #165
- Шотландия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги Наций
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео