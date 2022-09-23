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ЛН. Италия - Англия 1:0. Подопечные Гарета Саутгейта вылетают из Дивизиона А
Слабая игра, но победитель определился
ANSA
Лига Наций. Группа А3
Милан. "Джузеппе Меацца"
Италия - Англия 1:0
Гол: Распадори 68
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Толой, Бонуччи, Ачерби, Димарко (Фраттези 89), Жоржиньо (Эмерсон 89), Барелла (Побега 63), Кристанте, Скамакка (Ньонто 63), Распадори (Габбьядини 81)
Англия: Поуп, Уокер (Шоу 72), Дайер, Магуайр, Джеймс, Райс, Беллингэм, Сака (Грилиш 72), Фоден, Стерлинг, Кейн
Предупреждения: Бонуччи 48, Ди Лоренцо 80 - Грилиш 90+3
Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)
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