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ЛН. Италия - Англия 1:0. Подопечные Гарета Саутгейта вылетают из Дивизиона А

Лига наций УЕФА
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(1 голосов)

Слабая игра, но победитель определился

ЛН. Италия - Англия 1:0. Подопечные Гарета Саутгейта вылетают из Дивизиона А

ANSA

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Наций. Группа А3

Милан. "Джузеппе Меацца"

Италия - Англия 1:0

Гол: Распадори 68

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Толой, Бонуччи, Ачерби, Димарко (Фраттези 89), Жоржиньо (Эмерсон 89), Барелла (Побега 63), Кристанте, Скамакка (Ньонто 63), Распадори (Габбьядини 81)

Англия: Поуп, Уокер (Шоу 72), Дайер, Магуайр, Джеймс, Райс, Беллингэм, Сака (Грилиш 72), Фоден, Стерлинг, Кейн

Предупреждения: Бонуччи 48, Ди Лоренцо 80 - Грилиш 90+3

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

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В статье: Англия Италия Лига Наций
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