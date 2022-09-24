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Германия – Венгрия. 0:1. За такие голы мы любим футбол – Видео
Что-то мало последнее время голов пятками
Getty Images / Global Images Ukraine
Центральный защитник сборной Венгрии Адам Салаи забивает единственный мяч в противостоянии с Германией в матче Лиги наций. Фантастический гол пяткой.
Салаи пяткой в ворота Тер Штегена переправляет подачу на ближнюю штангу.
17' Адам Салаи – 0:1.
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Комментарии (1)
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George_D (Харьков)
24.09.2022 в 00:43
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