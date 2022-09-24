Лифт на понижение для родоначальников. Италия - Англия 1:0. Обзор матча, видео голов

Англия ужасно начала борьбу в элитном дивизионе Лиги наций, докатившись до критического положения. В конце концов, исправить ситуацию не удалось – за тур до финиша англичане официально оформили свой вылет в Дивизион В.

Вместе с тем Англия упустила шанс побороться за первую корзину посева при жеребьевке Евро-2024. А у Италии еще есть возможность зацепиться за финал четырех. Смотрите, как развивались события в их очном матче, в видеообзоре.

Лига Наций. Группа А3

Милан. "Джузеппе Меацца"

Италия - Англия 1:0

Гол: Распадори 68