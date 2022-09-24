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Лифт на понижение для родоначальников. Италия - Англия 1:0. Обзор матча, видео голов
Италия - Англия ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.09.2022 ⋇ Лига науий на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Англия ужасно начала борьбу в элитном дивизионе Лиги наций, докатившись до критического положения. В конце концов, исправить ситуацию не удалось – за тур до финиша англичане официально оформили свой вылет в Дивизион В.
Вместе с тем Англия упустила шанс побороться за первую корзину посева при жеребьевке Евро-2024. А у Италии еще есть возможность зацепиться за финал четырех. Смотрите, как развивались события в их очном матче, в видеообзоре.
Лига Наций. Группа А3
Милан. "Джузеппе Меацца"
Италия - Англия 1:0
Гол: Распадори 68
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