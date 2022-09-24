  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Лифт на понижение для родоначальников. Италия - Англия 1:0. Обзор матча, видео голов
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лифт на понижение для родоначальников. Италия - Англия 1:0. Обзор матча, видео голов

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Италия - Англия ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.09.2022 ⋇ Лига науий на UA-Футбол

Лифт на понижение для родоначальников. Италия - Англия 1:0. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Англия ужасно начала борьбу в элитном дивизионе Лиги наций, докатившись до критического положения. В конце концов, исправить ситуацию не удалось – за тур до финиша англичане официально оформили свой вылет в Дивизион В.

Вместе с тем Англия упустила шанс побороться за первую корзину посева при жеребьевке Евро-2024. А у Италии еще есть возможность зацепиться за финал четырех. Смотрите, как развивались события в их очном матче, в видеообзоре.

Лига Наций. Группа А3
Милан. "Джузеппе Меацца"
Италия - Англия 1:0
Гол: Распадори 68

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Англия Италия Лига Наций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде