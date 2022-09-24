С голом-шедевром. Германия - Венгрия 0:1. Обзор матча и видео гола

Очень неожиданно Венгрия в группе смерти Лиги наций не просто достойно дает бой грандам, а претендует на первое место и, соответственно, выход в финал четырех. Накануне венгры одолели немцев на их территории.

Гол-красавец оформил Салаи. Вообще структура и организация игры венгерской сборной против больших топ-команд впечатляет. Смотрите сами на видео.

Лига наций А, группа 3

Лейпциг, РБ Арена

Германия – Венгрия 0:1

Гол: Адам Салаи 17