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С голом-шедевром. Германия - Венгрия 0:1. Обзор матча и видео гола

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Германия - Венгрия ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.09.2022 ⋇ Лига наций на UA-Футбол

С голом-шедевром. Германия - Венгрия 0:1. Обзор матча и видео гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Очень неожиданно Венгрия в группе смерти Лиги наций не просто достойно дает бой грандам, а претендует на первое место и, соответственно, выход в финал четырех. Накануне венгры одолели немцев на их территории.

Гол-красавец оформил Салаи. Вообще структура и организация игры венгерской сборной против больших топ-команд впечатляет. Смотрите сами на видео.

Лига наций А, группа 3
Лейпциг, РБ Арена
Германия – Венгрия 0:1
Гол: Адам Салаи 17

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В статье: Германия Венгрия Лига Наций
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