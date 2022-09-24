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С голом-шедевром. Германия - Венгрия 0:1. Обзор матча и видео гола
Германия - Венгрия ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.09.2022 ⋇ Лига наций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Очень неожиданно Венгрия в группе смерти Лиги наций не просто достойно дает бой грандам, а претендует на первое место и, соответственно, выход в финал четырех. Накануне венгры одолели немцев на их территории.
Гол-красавец оформил Салаи. Вообще структура и организация игры венгерской сборной против больших топ-команд впечатляет. Смотрите сами на видео.
Лига наций А, группа 3
Лейпциг, РБ Арена
Германия – Венгрия 0:1
Гол: Адам Салаи 17
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