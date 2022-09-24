Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мамардашвили, Хочелова, Гио, Кварацхелия. Как звездная Грузия победила Северную Македонию. ВИДЕО
Грузия - Северная Македония ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.09.2022 ⋇ Лига наций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У сборной Грузии подобралось очень интересное поколение. Голкипер "Валенсии" Мамардашвили, экс-защитник "Шахтера", а ныне - стоппер участника Лиги чемпионов "Копенгагена" Давид Хочолава, хорошо знакомый украинцам Гио Цитаишвили и, конечно же, главная звезда этой команды – Хвича Кварацхелия.
С такими ресурсами грех не побеждать. Грузия одолела Северную Македонию и обеспечила себе выход в Дивизион В. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги наций.
Грузия – Северная Македония 2:0
Голы: Миовски 35 (автогол), Кварацхелия 64
Популярное сейчас
- ЛН. Италия - Англия 1:0. Подопечные Гарета Саутгейта вылетают из Дивизиона А
- Ротань: Впечатления не из лучших, но у нас есть второй матч
- Тренер Армении Капаррос: Мы очень высокого мнения о сборной Украины
- С двумя форвардами. Известна заявка сборной Украины на игру с Шотландией
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
Новости по теме
- 23:34 Зарубежные Лига наций. Дивизион С. Бриллиант Наполи помог Грузии победить Зайкова и компанию
- 11:55 Зарубежные Плей-офф молодежки, повторение финала Евро-2020. Расписание футбола на 22-25 сентября
- 23:34 Зарубежные Северная Македония громит Гибралтар. Грузия сохраняет лидерство в группе. Северная Ирландия и Кипр играют вничью