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Мамардашвили, Хочелова, Гио, Кварацхелия. Как звездная Грузия победила Северную Македонию. ВИДЕО

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Грузия - Северная Македония ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.09.2022 ⋇ Лига наций на UA-Футбол

Мамардашвили, Хочелова, Гио, Кварацхелия. Как звездная Грузия победила Северную Македонию. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

У сборной Грузии подобралось очень интересное поколение. Голкипер "Валенсии" Мамардашвили, экс-защитник "Шахтера", а ныне - стоппер участника Лиги чемпионов "Копенгагена" Давид Хочолава, хорошо знакомый украинцам Гио Цитаишвили и, конечно же, главная звезда этой команды – Хвича Кварацхелия.

С такими ресурсами грех не побеждать. Грузия одолела Северную Македонию и обеспечила себе выход в Дивизион В. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги наций.

ГрузияСеверная Македония 2:0
Голы: Миовски 35 (автогол), Кварацхелия 64

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В статье: Грузия Северная Македония Лига Наций
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