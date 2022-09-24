Мамардашвили, Хочелова, Гио, Кварацхелия. Как звездная Грузия победила Северную Македонию. ВИДЕО

У сборной Грузии подобралось очень интересное поколение. Голкипер "Валенсии" Мамардашвили, экс-защитник "Шахтера", а ныне - стоппер участника Лиги чемпионов "Копенгагена" Давид Хочолава, хорошо знакомый украинцам Гио Цитаишвили и, конечно же, главная звезда этой команды – Хвича Кварацхелия.

С такими ресурсами грех не побеждать. Грузия одолела Северную Македонию и обеспечила себе выход в Дивизион В. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги наций.

Грузия – Северная Македония 2:0

Голы: Миовски 35 (автогол), Кварацхелия 64