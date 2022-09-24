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Не увядающий Зенев. Эстония – Мальта 2:1. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
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Эстония - Мальта ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.09.2022 ⋇ Лига наций на UA-Футбол

Не увядающий Зенев. Эстония – Мальта 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Этот матч остался в тени остальных поединков дня Лиги наций, в которых соревновались либо топ-сборные, либо крепкие середняки. Но для тех, кто помнит времена расцвета львовских "Карпат", приятно было наблюдать за событиями на поле. В частности, за перформансом 33-летнего Сергея Зенева, который и принес своей сборной победу.

Сначала хорошо знакомый нам нападающий заработал пенальти, а затем выкатил отличную передачу на партнера, который и забил победный мяч. Эстония благодаря этой победе выиграла группу.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги наций.

Эстония – Мальта 2:1
Голы: Саппинен (пен.) 45, Анье 86 – Тума (пен.) 51

Удаление: Болг 45 (прямая красная, Мальта)

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В статье: Сергей Зенев Эстония Лига Наций
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