Не увядающий Зенев. Эстония – Мальта 2:1. Видео голов и обзор матча

Этот матч остался в тени остальных поединков дня Лиги наций, в которых соревновались либо топ-сборные, либо крепкие середняки. Но для тех, кто помнит времена расцвета львовских "Карпат", приятно было наблюдать за событиями на поле. В частности, за перформансом 33-летнего Сергея Зенева, который и принес своей сборной победу.

Сначала хорошо знакомый нам нападающий заработал пенальти, а затем выкатил отличную передачу на партнера, который и забил победный мяч. Эстония благодаря этой победе выиграла группу.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги наций.

Эстония – Мальта 2:1

Голы: Саппинен (пен.) 45, Анье 86 – Тума (пен.) 51

Удаление: Болг 45 (прямая красная, Мальта)