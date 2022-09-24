Бонуччи: Поддержка наших фанатов вчера имела определяющее значение

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился впечатлениями о победе над Англией (1:0) в 5-м туре Лиги наций.

"Поддержка наших фанатов имела определяющее значение. Они попросили нас, чтобы мы показали гордость и мужество, и мы выложились на поле, создав больше моментов, чем Англия. С помощью такого подхода мы можем продолжать расти.

У нас было хорошее начало, затем оборонялись слишком глубоко. Однако в целом мы держали игру под контролем, лишь немного рискуя в концовке матча. Мы знаем, что нам нужно работать над этим и оставаться более компактными, но сегодня, я думаю, команда заслуживает аплодисментов", — сказал Бонуччи.