Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бонуччи: Поддержка наших фанатов вчера имела определяющее значение
Игрок благодарен болельщикам за атмосферу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился впечатлениями о победе над Англией (1:0) в 5-м туре Лиги наций.
"Поддержка наших фанатов имела определяющее значение. Они попросили нас, чтобы мы показали гордость и мужество, и мы выложились на поле, создав больше моментов, чем Англия. С помощью такого подхода мы можем продолжать расти.
У нас было хорошее начало, затем оборонялись слишком глубоко. Однако в целом мы держали игру под контролем, лишь немного рискуя в концовке матча. Мы знаем, что нам нужно работать над этим и оставаться более компактными, но сегодня, я думаю, команда заслуживает аплодисментов", — сказал Бонуччи.
После этого матча сборная Италии набрала восемь очков и поднялась в турнирной таблице группы 3 на второе место. Англия в свою очередь вылетела из Лиги А в Лигу B.
Популярное сейчас
- С голом-шедевром. Германия - Венгрия 0:1. Обзор матча и видео гола
- Германия – Венгрия. 0:1. За такие голы мы любим футбол – Видео
- ЛН. Италия - Англия 1:0. Подопечные Гарета Саутгейта вылетают из Дивизиона А
- Покажу откуда готовилось нападение. На матче лиги наций Казахстан – Беларусь вывесили мемный плакат
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО