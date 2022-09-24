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Бонуччи: Поддержка наших фанатов вчера имела определяющее значение

Лига наций УЕФА
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Игрок благодарен болельщикам за атмосферу

Бонуччи: Поддержка наших фанатов вчера имела определяющее значение

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился впечатлениями о победе над Англией (1:0) в 5-м туре Лиги наций.

"Поддержка наших фанатов имела определяющее значение. Они попросили нас, чтобы мы показали гордость и мужество, и мы выложились на поле, создав больше моментов, чем Англия. С помощью такого подхода мы можем продолжать расти.

У нас было хорошее начало, затем оборонялись слишком глубоко. Однако в целом мы держали игру под контролем, лишь немного рискуя в концовке матча. Мы знаем, что нам нужно работать над этим и оставаться более компактными, но сегодня, я думаю, команда заслуживает аплодисментов", — сказал Бонуччи.

После этого матча сборная Италии набрала восемь очков и поднялась в турнирной таблице группы 3 на второе место. Англия в свою очередь вылетела из Лиги А в Лигу B.

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В статье: Леонардо Бонуччи Национальная сборная Англии Национальная сборная Италии
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Источник:
RAI News

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